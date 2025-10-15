درمان ناباروری تحت پوشش بیمه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه این کمیسیون برای بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و اظهار کرد: به دنبال درخواست اکثریت نمایندگان برای ورود جدی مجلس به موضوع اجرای صحیح و کامل قانون جوانی جمعیت، کمیسیون بهداشت و درمان مقدمات بررسی این موضوع را فراهم کرد و امروز عملکرد دستگاههای ذیربط مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه بیان کرد: در حوزههای مختلف مرتبط با قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت تکالیف خود را بهویژه در بخش زیرساختها و ارائه خدمات درمان ناباروری بهخوبی انجام داده است. هماکنون درمان ناباروری تحت پوشش بیمه پایه در تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی قرار دارد و ۹۰ درصد هزینهها در بیمارستانهای دولتی و عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد در بیمارستانهای خیریه و خصوصی پوشش داده میشود.
اسحاقی با اشاره به تصمیمات این جلسه افزود: با توجه به اقدامات مؤثر وزارت بهداشت، مقرر شد گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در صحن علنی مجلس ارائه شود تا نمایندگان از دو منظر اجرای وظایف وزارت بهداشت و نیز روند کلی اجرای قانون در سطح دولت بررسی دقیقتری داشته باشند.
وی با تقدیر از اقدامات ستاد ملی جمعیت و وزیر بهداشت و معاونان وزارت بهداشت گفت: ریاست کمیسیون از اقدامات زیرساختی این وزارتخانه در زمینه سلامت مادر و نوزاد و اجرای برنامههای حمایت از درمان ناباروری تشکر ویژهای داشتند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه تأکید کرد: هرچند وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت کشور است، اما اجرای قانون جوانی جمعیت به همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه نیاز دارد. از این رو، مخاطب اصلی در ادامه نظارتها دولت خواهد بود و مقرر شد کمیسیون، عملکرد متولیان اجرای قانون را در قالب کمیتهای تخصصی بهصورت دقیق رصد کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمارهای نگرانکننده در حوزه ازدواج و تولد اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواجها ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۳ درصد کاهش. همچنین در سال گذشته میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده است که از منظر جمعیتی چشمانداز مطلوبی نیست.
اسحاقی با اشاره به آمار ولادتها افزود: در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۷۹ هزار رویداد ولادت ثبت شده که نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد کاهش نشان میدهد. دادههای اولیه سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حکایت از تداوم و حتی تشدید این روند دارد؛ بهگونهای که در همین بازه زمانی کاهش ۹ درصدی تولد و کاهش ۸ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.
وی یکی از عوامل اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری را مشکلات معیشتی و اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود عملکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت مادر و نوزاد و درمان ناباروری، لازم است وزرای مرتبط با اقتصاد، معیشت و اشتغال توجه ویژهای به تقویت وضعیت اقتصادی جوانان و ایجاد مشوقهای مؤثر برای ازدواج و فرزندآوری داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان همچنین گفت: آمارها نشان دهنده دهنده این است که مراجعه به مراکز درمان ناباروری که زیر مجموعه وزارت بهداشت است بسیار زیاد بوده و نتیجه این مراجعات مؤثر و دارای نتایج موفق بوده است.
اسحاقی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، بتوانیم اجرای قانون جوانی جمعیت را به شکل کاملتری دنبال کنیم تا شاهد بهبود روند ازدواج و تولد در کشور باشیم.
