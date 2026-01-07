به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در بازدید از پالایشگاه گاز فجر جم و بهرهبرداری دوباره از واحدهای آسیبدیده این پالایشگاه در جریان جنگ ۱۲ روزه، با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای سنگین و چالشهای پیچیده روبهرو بوده است، امروز در نقطهای از ایران سرافراز، نماد روشنی از تابآوری و توان داخلی به نمایش درآمد؛ جایی که با همت و ایستادگی کارکنان متعهد، جریان پایدار گاز بار دیگر برقرار شد و یک مجموعه آسیبدیده، با ارادهای استوار به مدار خدمت بازگشت.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه در این پروژه انجام شده و بیشک، رکوردی بینظیر در راهاندازی در سریعترین زمان ممکن بهشمار میآید، گفت: آتش انفجار سایهای از نگرانی بر قامت پایدار تولید انداخت، اما از همان لحظههای نخست، همکاران بر تصمیمی ایستادند که بسیاری آن را شدنی نمیدانستند و با تکیه بر مدیریت جهادی و یکپارچه، عملیات بازسازی آغاز شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به برآوردهای اولیه که حداقل بیش از ۶ ماه زمان برای آن پیشبینی کرده بودند، افزود: بدون توجه به تردیدها و با حرکت گامبهگام در تمام فرآیندهای فنی، همکاران شب و روز را یکی کردند تا این عملیات گسترده در کمتر از ۶ ماه به سرانجام برسد.
توکلی بیان کرد: در طول این بازه زمانی، بیش از ۲۰۰ تن سازه و تجهیزات جابهجا و ۸۰ تن سازه جدید برپا شد؛ اقدامی که جلوهای روشن از عزم، همدلی و توان اجرایی صنعت گاز کشور در عبور از شرایط سخت بهشمار میآید.
وی در تشریح ابعاد عملیات گسترده بازسازی واحد آسیبدیده پالایشگاه گاز فجر جم گفت: همکاران در این پروژه موفق به انجام بیش از ۹ هزار اینچ قطر جوشکاری شدند و این عملیات همزمان با اجرای ۱۴ هزار مترمربع سندبلاست، ۴ هزار مترمربع عایقکاری و برپایی ۳۱ هزار مترمکعب داربست در شرایط محدود پیش رفت، بهگونهای که نصب ۱۶ هزار متر کابلهای سیگنال و قدرت بدون وقفه و بهصورت همزمان انجام شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام بازگشت دو واحد آسیبدیده شیرینسازی به مدار تولید تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام میکنیم واحدی که هدف حمله دشمن قرار گرفته بود، اکنون آماده تولید است و میتواند در تراز برخی پالایشگاههای گاز، به افزایش تولید گاز کشور کمک کند و جان تازهای به یکی از باقدمتترین پالایشگاههای گاز ایران ببخشد.
