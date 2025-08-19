عبور از زمستان با ناترازی ۳۵۰ میلیون مترمکعبی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد این شرکت گفت: سال گذشته، با مدیریت یکپارچه در وزارت نفت، دستاوردهای مهمی به ثبت رسید؛ هرچند دغدغه‌های جدی درباره مناسب نبودن برخی از مخازن گازی احساس شد.

وی با بیان اینکه مهرماه سال گذشته همزمان با عملیات «وعده صادق ۲»، نخستین هدف دشمن زیرساخت‌های گازی کشور بود، افزود: با تدابیر اتخاذشده، از بروز آسیب جدی به شبکه گاز جلوگیری شد. با این حال، استمرار خاموشی‌ها به فصل زمستان کشیده شد و بخش تولید کشور را تحت تأثیر قرار داد.

توکلی ادامه داد: در سال گذشته، تعمیرات اساسی برای نخستین بار تا آبان ماه به طول انجامید. تعمیرات پالایشگاه فجر به تعویق افتاد و برخی از پروژه‌های تعمیراتی دیگر نیز به تأخیر افتادند؛ به گونه‌ای که ۲۲ واحد توربوکمپرسور مدت زمان تعمیرات دوره‌ای خود را پشت سر گذاشته بودند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۰۸ توربوکمپرسور فعال در مدار، ضریب اطمینان ۱۰۰ درصد حفظ شد و تعداد توقف‌ها در پارس جنوبی به طور چشمگیری کاهش یافت. این عوامل باعث شد که تأمین گاز کشور با پایداری کامل انجام گیرد.

به گفته وی، از مدار خارج شدن تنها یک دستگاه توربوکمپرسور می‌توانست منجر به کاهش ۳۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز شود.

توکلی افزود: سال گذشته کشور با ناترازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون متر مکعبی در زمستان مواجه بود. باید پذیرفت که ناترازی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعبی در بخش انرژی یک‌شبه ایجاد نشده و با اقدامات فوری نیز برطرف نخواهد شد.

