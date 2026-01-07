بهروزآذر: ۴۰ میلیون زن کشور مشمول کالابرگ یک میلیون تومانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیأت دولت، گفت: طرح کالابرگ یک میلیون تومانی، به همه زنان سرپرست خانوار که در سامانه بانک رفاه ایرانیان، هستند، تعلق خواهد گرفت. این طرح جدید، فراتر از زنان سرپرست خانوار است. این طرح به تک تک ایرانیان، با هر دهکی که باشند، چراکه اصلاً دهک در آن اهمیت ندارد؛ تعلق خواهد گرفت. فقط کافیست افراد، شهروند ایران باشند.

وی افزود: حدود ۴۰ میلیون زن در کشور داریم که به همه آن‌ها طرح کالابرگ یک میلیون تومانی، فارغ از اینکه چه سنی دارند، داخل خانواده هستند یا خودشان سرپرست خانوار هستند، تعلق خواهد گرفت. اگر کسی هم هست که تا کنون یارانه دریافت نکرده است کافیست با مراجعه و ثبت‌نام در سایت‌های اعلام‌شده، مشمول آن بشود.