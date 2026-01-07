به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در گردهمایی آموزشی مسئولین حراست واحدهای تابعه وزارت کشور استان یزد که با محوریت مباحث مربوط به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد با اشاره به توطئه‌های همیشگی دشمنان علیه کشور به دلیل واقع شدن در منطقه استراتژیک جهان اظهار کرد: این توطئه‌ها به دلیل روحیه سلطه‌گری و استکبارگری دشمنان اسلام و چشمداشت به منابع ایران است.

وی تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب را راه حل مقابله با دشمنان دانست و گفت: آگاهی بخشی به جامعه و جهاد تبیین یکی از راه‌های است که می‌توان به واسطه آن توطئه دشمنان را خنثی کرد.

استاندار یزد دفاع از خاک وطن را از خصوصیات انسان‌های وطن دوست و آزاده برشمرد و افزود: امروز شاهد وارونه جلوه دادن حقایق در رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی با هدف تخریب آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم.

استاندار یزد با بیان اینکه انقلاب اسلامی مبتنی بر تعالیم عالیه دین مبین اسلام است تصریح کرد: متأسفانه تصمیمات نادرست و برخی از رویه‌های اشتباه در تمامی دولت‌ها به برخی گلایه‌های به حق مردم منجر شده است.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی افزود: دولت چهاردهم به منظور بهره‌گیری تمامی مردم از منابع اقدام به حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم کرد.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: یارانه‌های واریزی به حساب مردم با هدف جبران تفاوت آزادسازی قیمت‌ها بوده که به جای پرداخت به وارد کننده به مصرف کننده منتقل شده است.