جوادی مقدم: شهید سلیمانی؛ الگوی مقاومت در شرایط سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر جوادی‌مقدم عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت هفته مقاومت و بصیرت و گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان خاش با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید سلیمانی در شکل‌گیری و تداوم جبهه مقاومت گفت: نیاز به یک ایدئولوژی و تفکر منسجم در مسیر مقاومت وجود داشت و سردار سلیمانی با اخلاص و مجاهدت خود، مکتبی را بنیان نهاد که پس از شهادتش نیز این پرچم و این راه با قدرت ادامه یافت.

جانشین سپاه خاش بیان کرد: آنچه حاج قاسم سلیمانی را در دل مردم، خانواده‌های شهدا و آزادگان جهان ماندگار کرد، ترکیب کم‌نظیری از اخلاص، شجاعت، تواضع و مردم‌داری بود. ایشان با وجود همه موفقیت‌ها، هرگز دچار غرور نشد و همواره خود را خادم مردم و سرباز اسلام می‌دانست.

وی با اشاره به سوابق درخشان این شهید بزرگوار گفت: سردار سلیمانی از مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، پس از جنگ، دوران تحریم‌ها و در نهایت فرماندهی نیروی قدس سپاه، همواره در خط مقدم دفاع از اسلام و مظلومان حضور داشت. نقش ایشان در مقابله با تروریسم تکفیری و پایان دادن به سلطه داعش، به‌ویژه در سوریه، از افتخارات بزرگ تاریخ معاصر است.

جوادی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بارز سردار دل‌ها، حضور میدانی در کنار رزمندگان بود. برخلاف برخی فرماندهان که صرفاً به مدیریت ستادی بسنده می‌کنند، ایشان همواره در خط مقدم حضور داشت و با شجاعت و تدبیر، صحنه نبرد را هدایت می‌کرد.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که در معرض انواع جنگ‌ها قرار دارد؛ از جنگ سخت و تحمیلی گرفته تا جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و شناختی. تحریم‌های ظالمانه، به‌ویژه در حوزه بانکی و فروش نفت، مشکلات جدی اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است، به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور در خارج بلوکه شده است.

اعتراض برای شرایط اقتصادی کنونی حق مردم است

جانشین سپاه خاش ادامه داد: با وجود این فشارها و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت اقتصادی، ملت ایران ایستادگی کرده است. باید مراقب باشیم دشمنان از مشکلات اقتصادی برای سوءاستفاده از اعتراضات مردمی بهره‌برداری نکنند. اعتراض حق مردم است، اما باید مرز روشنی میان اعتراض و اغتشاش وجود داشته باشد.

وی با هشدار نسبت به وعده‌های فریبنده دشمنان تصریح کرد: کشورهایی که امروز با شعار حمایت از ملت ایران سخن می‌گویند، همان‌هایی هستند که در دیگر کشورها مانند عراق، سوریه و افغانستان با مداخله‌های خود، استقلال و امنیت آن کشورها را نابود کرده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد وابستگی به بیگانگان نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی و از دست رفتن استقلال ندارد.

جوادی مقدم درباره اصلاحات اقتصادی اخیر نیز خاطرنشان کرد: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم، یک جراحی اقتصادی بود که طبیعتاً با سختی‌ها و تبعاتی همراه است، اما هدف آن جلوگیری از رانت و سوءاستفاده دلالان و رساندن منافع واقعی به مردم است. این طرح بر اساس بررسی‌های کارشناسی اجرا شده و قرار است متناسب با نرخ تورم اصلاح شود.



جوادی‌مقدم در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت:

انتخابات پیشِ رو یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی کشور است. ثبت‌نام کاندیداهای شوراهای شهر از ۲۱ دی‌ماه و شوراهای روستا از ۲۴ بهمن‌ماه آغاز می‌شود. در این دوره، انتخابات به‌صورت صددرصد الکترونیکی برگزار خواهد شد که موجب افزایش شفافیت و کاهش شائبه‌ها می‌شود.



وی تأکید کرد: از مردم و معتمدین محلی انتظار می‌رود با کنار گذاشتن نگاه‌های طایفه‌ای و فامیلی، افرادی شایسته، نخبه و توانمند را برای اداره امور شهری و روستایی انتخاب کنند تا شاهد پیشرفت و حل مسائل منطقه باشیم.

