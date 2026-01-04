زاهدان میزبان شب خاطره «روایت حبیب»؛ بزرگداشت سپهبد سلیمانی و یارانش

مصطفی سیاسر، رئیس حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شب خاطره «روایت حبیب» به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران باوفایش، روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار فردوسی زاهدان برگزار خواهد شد.
وی گفت: این برنامه با هدف زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و مقاومت و بازخوانی سیره و منش مردانی برگزار میشود که عزت و امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی آنان است.
وی افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی نماد اخلاص، شجاعت و مجاهدت در راه خدا بود و برگزاری چنین مراسمهایی فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای بلند شهداست.
سیاسر افزود: این مراسم شامل بخشهایی چون خاطرهگویی، اجرای موسیقی و نواهای پهلوانی، سرود، شعرخوانی و نمایشگاه کتاب خواهد بود. تلاش شده است با بهرهگیری از زبان هنر، فضایی حماسی، معنوی و اثرگذار برای مخاطبان فراهم شود.
وی ابراز داشت: برنامه «روایت حبیب» با مشارکت مؤسسه فرهنگی و هنری شهید میرحسینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سپاه استان سیستان و بلوچستان برگزار میشود.
رئیس حوزه هنری در پایان از عموم مردم، هنرمندان و فرهیختگان استان دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، یاد و نام سردار دلها و یاران شهیدش را گرامی بدارند.
زمان و مکان: دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴، ساعت :۲۰:۳۰، زاهدان، خیابان دانشگاه، تالار فردوسی
نظر شما