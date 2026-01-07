به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی عصر چهارشنبه در اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان‌سازی در کشور اظهار کرد: امروز بحث‌های زیادی درباره گرانی مصالح ساختمانی مطرح می‌شود اما مسئله مهم‌تر که کمتر به آن پرداخته شده، کیفیت مصالح به‌کاررفته در ساختمان‌هاست.

وی افزود: متأسفانه عمر متوسط ساختمان‌ها در ایران بسیار کوتاه است و در بسیاری موارد حتی به ۵۰ سال هم نمی‌رسد، در حالی که در کشورهای اروپایی و برخی کشورها با رعایت استانداردهای ساخت و استفاده از مصالح باکیفیت، عمر مفید ساختمان‌ها به مراتب بیشتر است.

رفیعی با تأکید بر ارتباط کیفیت ساخت‌وساز با بحران پسماند ساختمانی تصریح کرد: اگر مصالح با کیفیت مناسب و تیپ‌های ساخت استاندارد مورد استفاده قرار گیرد، میزان تولید پسماند ساختمانی که امروز یکی از معضلات پیچیده کشور است، به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در این حوزه گفت: متأسفانه به دلیل عدم ورود جدی تکنولوژی‌های جدید در حوزه پسماند ساختمانی، این موضوع به یک معضل اساسی تبدیل شده است، در حالی که کشور ما از نظر دانش فنی و فناوری‌های نوین در حوزه مصالح ساختمانی بی‌بهره نیست اما محدودیت‌ها و محاسبات موجود اجازه استفاده گسترده از مصالح با کیفیت بالا را نمی‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به بحران آب در کشور بیان کرد: در بسیاری از ساخت‌وسازها، به‌ویژه در بلندمرتبه‌سازی‌ها، موضوع مدیریت فاضلاب و استفاده از سیستم‌های نوین تصفیه و بازچرخانی آب جدی گرفته نمی‌شود، در حالی که در ساختمان‌های بزرگ دنیا، بازچرخانی آب از اولین الزامات طراحی و اجراست.

رفیعی به به‌روزرسانی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: به‌روزرسانی این مبحث با توجه به نیازهای روز و اقلیم‌های متنوع کشور می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و حل بخشی از مشکلات زیست‌محیطی ایفا کند و نظارت دقیق بر اجرای آن ضروری است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت معاینه فنی موتورخانه‌ها خاطرنشان کرد: موتورخانه‌های غیراستاندارد یکی از منابع مهم تولید آلودگی در کلان‌شهرها هستند و توجه به معاینه فنی آن‌ها می‌تواند در کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوا مؤثر باشد.