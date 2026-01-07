سفر بن فرحان به واشنگتن در سایه تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان برای انجام سفری رسمی وارد واشنگتن شد.
بن فرحان در جریان این سفر با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود دیدار و درباره روابط دوجانبه عربستان و آمریکا و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو خواهد کرد.
دو طرف پیشتر در ۳۰ دسامبر تلفنی درباره تحولات اوضاع منطقه و تلاشهای جاری برای برخورد با تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی کرده بودند.
گفتنی است عربستان و آمریکا در خصوص مسائل منطقهای و راههای کاهش تنش و حمایت از ثبات به طور مداوم در حال رایزنی هستند.
