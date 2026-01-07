به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد: ما مردمی تسلیم ناپذیر هستیم.

وی ضمن ادای احترام به کشته‌های حمله آمریکا به ونزوئلا، افزود: هرگز دست از مقاومت برنمی داریم.

رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت: نیروهای مسلح ما از حاکمیت، امنیت و قانون اساسی ما مقتدرانه دفاع می‌کنند.

رودریگز درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اداره کاراکاس تا زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: دولت ونزوئلا تحت سیطره هیچ قدرت خارجی قرار ندارد.

آمریکا در سوم ژانویه با تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور را ربود. از آنزمان تاکنون، واشنگتن چنین القا می‌کند که کاراکاس تسلیم شده و جانشینان مادورو از وی فرمان می‌برند.