وزیر کشور ونزوئلا: انقلاب بولیواری زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیوسدادو کابِیو وزیر کشور ونزوئلا اعلام کرد: ملت ما استوار ایستاده است.
وی افزود: انقلاب بولیواری مردم ونزوئلا زنده است.
وزیر کشور ونزوئلا خواستار آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده این کشور شد و گفت: ما از دلسی رودریگز حمایت میکنیم و به مادورو وفادار هستیم.
وزیر کشور ونزوئلا از جمله افراد متنفذ بر نیروهای چپگرا در این کشور است که آمریکا وی را در فهرست اهداف خود قرار داده است. واشنگتن به شدت نگران خارج شدن کاراکاس از کنترل است و به همین خاطر تلاش میکند تا از طریق تعامل با دولت رودریگز، زمینه تغییر نظام سیاسی این کشور را فراهم کند.
رئیسجمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرده که تسلیم آمریکا نمیشود و به مقاومت ادامه میدهد.
