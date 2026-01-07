پوستر «ناخدا عباس دریانورد» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آئین ملی «بوشهر؛ حسینیه مقاومت» شامگاه چهارشنبه، ۲ محصول فرهنگی شاخص با محور هویت حسینی و مقاومت در مسجد سیدالشهدا (ع) بوشهر رونمایی شد.
در این مراسم، اپلیکیشن نوای آئینی «رساء» بهعنوان بستری تخصصی برای ثبت، انتشار و دسترسی به نواهای آئینی، مداحیها و محتوای مرتبط با فرهنگ عاشورایی استان بوشهر بهصورت رسمی معرفی شد.
این اپلیکیشن با هدف صیانت از میراث معنوی، ساماندهی تولیدات آئینی و تقویت جریان محتوای هیئتی تراز انقلاب اسلامی طراحی و راهاندازی شده است. همچنین در ادامه این آئین، از پوستر اثر فرهنگی هنری «ناخدا عباس دریانورد» با عنوان بینالمللی Captain Abbas رونمایی شد؛ اثری که به بازخوانی شخصیت، مجاهدتها و نقش تاریخی این چهره ماندگار مقاومت دریایی جنوب کشور میپردازد و بخشی از جریان مستندسازی و روایت هنری از قهرمانان بومی جبهه مقاومت به شمار میرود.
این رونماییها با حضور استاندار بوشهر ارسلان زارع، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر، حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، فعالان فرهنگی، مداحان و اهالی هیئات مذهبی انجام شد.
برگزارکنندگان این آئین، رونمایی از اپلیکیشن «رساء» و اثر «ناخدا عباس دریانورد» را گامی مؤثر در جهت تقویت گفتمان مقاومت، بهرهگیری از ظرفیتهای نوین رسانهای و انتقال مفاهیم عاشورایی و انقلابی به نسلهای آینده عنوان کردند.
