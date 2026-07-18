به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، ویژه برنامه تلویزیونی «دچار» از یکشنبه ۲۸ تیر هر روز ساعت ۱۸:۴۵ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود و تلاش دارد ادای دینی متفاوت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مخاطبان ایرانی داشته باشد. این برنامه مجموعه‌ای جامع از روایت‌ها، آئین‌ها و جلوه‌های فرهنگ عاشورایی را به مخاطبان ارائه می کند.

«دچار» برنامه‌ای ترکیبی است که با حضور چهره‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی تولید شده و بخش‌های متنوعی را در بر می‌گیرد.

کتاب‌خوانی و روایت‌خوانی، مرور تاریخ اسلام و معرفی شخصیت‌های اثرگذار واقعه کربلا، شعرخوانی، بازخوانی تاریخ مناسک محرم در ایران و گفتگو با شخصیت‌های مردمی و چهره‌های نام‌آشنا از جمله بخش‌های این برنامه است.

این برنامه در کنار پرداختن به مفاهیم و معارف عاشورایی، نگاهی نیز به تحولات و مسائل روز جامعه دارد و متناسب با رویدادهای جاری، بخش‌ها و آیتم‌های ویژه‌ای را برای مخاطبان تدارک دیده است.

اجرای بخش‌هایی از «دچار» بر عهده سیدمحمد سادات‌اخوی است و تیتراژ آن با صدای علیرضا پوراستاد اجرا شده است. همچنین پوراستاد به همراه جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع) از جمله حنیف طاهری، سیدامیر حسینی و حمید دادوندی، در این برنامه به بازخوانی برخی از نواها و مداحی‌های ماندگار حسینی پرداخته‌اند.

طراحی پوستر این برنامه را لیلا نیرومند، طراحی لوگوتایپ را محمد روح‌الامین و طراحی گرافیک برنامه را احسان کشاورز بر عهده داشته‌اند.

«دچار» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در ۲۵ قسمت به تولید رسیده است.