  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

«دچار» ویژه‌برنامه جدید شبکه نسیم شد؛ روایتی متفاوت از فرهنگ عاشورایی

«دچار» ویژه‌برنامه جدید شبکه نسیم شد؛ روایتی متفاوت از فرهنگ عاشورایی

ویژه برنامه تلویزیونی «دچار» از یکشنبه ۲۸ تیر روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، ویژه برنامه تلویزیونی «دچار» از یکشنبه ۲۸ تیر هر روز ساعت ۱۸:۴۵ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود و تلاش دارد ادای دینی متفاوت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مخاطبان ایرانی داشته باشد. این برنامه مجموعه‌ای جامع از روایت‌ها، آئین‌ها و جلوه‌های فرهنگ عاشورایی را به مخاطبان ارائه می کند.

«دچار» برنامه‌ای ترکیبی است که با حضور چهره‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی تولید شده و بخش‌های متنوعی را در بر می‌گیرد.

کتاب‌خوانی و روایت‌خوانی، مرور تاریخ اسلام و معرفی شخصیت‌های اثرگذار واقعه کربلا، شعرخوانی، بازخوانی تاریخ مناسک محرم در ایران و گفتگو با شخصیت‌های مردمی و چهره‌های نام‌آشنا از جمله بخش‌های این برنامه است.

این برنامه در کنار پرداختن به مفاهیم و معارف عاشورایی، نگاهی نیز به تحولات و مسائل روز جامعه دارد و متناسب با رویدادهای جاری، بخش‌ها و آیتم‌های ویژه‌ای را برای مخاطبان تدارک دیده است.

اجرای بخش‌هایی از «دچار» بر عهده سیدمحمد سادات‌اخوی است و تیتراژ آن با صدای علیرضا پوراستاد اجرا شده است. همچنین پوراستاد به همراه جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع) از جمله حنیف طاهری، سیدامیر حسینی و حمید دادوندی، در این برنامه به بازخوانی برخی از نواها و مداحی‌های ماندگار حسینی پرداخته‌اند.

طراحی پوستر این برنامه را لیلا نیرومند، طراحی لوگوتایپ را محمد روح‌الامین و طراحی گرافیک برنامه را احسان کشاورز بر عهده داشته‌اند.

«دچار» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در ۲۵ قسمت به تولید رسیده است.

کد مطلب 6891389
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها