افتتاحیه رویداد «بوشهر حسینیه مقاومت» در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح رویداد بوشهر حسینیه مقاومت به مناسبت سالروز وفات مرحوم ناخدا عباس دریانورد، با حضور حجج اسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، مهدی اخوان صباغ مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، حجت‌الاسلام موسی پولادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان خوزستان، شاخصین عرصه ستایشگری پهنه جنوب و جمعی از ذاکران و اعضای جامعه ستایشگری استان‌های فارس، بوشهر و خوزستان در حرم علی بن مهزیار اهواز برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این آئین، با اشاره به شخصیت و جایگاه مرحوم ناخدا عباس دریانورد، وی را از چهره‌های اثرگذار و مخلص در عرصه خدمت به اهل‌بیت (ع) دانست.

حجت‌الاسلام قادری گفت: ناخدا عباس دریانورد از جمله پیر غلامانی بود که عمر خود را بی‌ادعا در مسیر ذکر، اخلاص و خدمت به فرهنگ اهل‌بیت (ع) صرف کرد و یاد و نام او برای جامعه ستایشگری الهام‌بخش خواهد ماند.

وی با یادآوری آغاز این حرکت در سال ۱۳۹۹ و هم‌زمان با محدودیت‌های ناشی از کرونا افزود: برگزاری جلسات ذکر و مدیحه اهل‌بیت (ع) با محوریت تجدید بیعت با ولایت، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویداد ماندگار فرهنگی «بوشهر، حسینیه مقاومت» شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: این رویداد با حمایت و نگاه راهبردی حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری، ذیل منظومه «دیانت و مقاومت» تثبیت و نهادینه شد و به پیشنهاد ایشان، «روز ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر» در تقویم فرهنگی استان جای گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، تقویت جریان‌های مردمی و آئینی، ایجاد هم‌افزایی میان ذاکران اهل‌بیت (ع) و انسجام بیشتر جامعه ستایشگری را از اهداف برگزاری این مراسم عنوان کرد.

حجت‌الاسلام قادری در سخنانی در این آئین، ضمن تأکید بر نقش محوری ذاکران و پیرغلامان آئینی در حفظ و انتقال فرهنگ عاشورایی، بر ضرورت تشکیل و تداوم حلقه‌های منسجم ذاکری در استان‌ها تأکید کرد.

همچنین جلسه مجمع ذاکرین استان‌های خوزستان، بوشهر و فارس در عباسیه اهواز با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد سواری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز و مرثیه سرایی مداحان شاخص استان‌های خوزستان و بوشهر برگزار شد.

گفتنی است، در بخش دیگری از این مراسم که در حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد، سنگ قبر جدید ناخدا عباس دریانورد با اشعار ایشان رونمایی، و همچنین از حسن فخری، عبدالامیر باران‌پور، جواد عزیزی و محمد بدری به عنوان چهار مداح شاخص تجلیل شد.