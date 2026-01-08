به گزارش خبرنگار مهر. مهدی جمالی نژاد شامگاه چهارشنبه در ویژهبرنامه نهضت پاسخگویی با حضور در جمع مردم شهرستان اصفهان، مجموعهای گسترده از مطالبات شهروندان را بررسی کرد؛ از بحرانهای آبی و روند اجرای پروژههای انتقال آب گرفته تا نیازهای روستاها، وضعیت زیرساختها و مسائل اجتماعی. این نشست با حضور مدیران ارشد استان و نمایندگان دستگاهها در فرمانداری اصفهان برگزار شد و جمالینژاد با تشریح مشکلات، راهکارها و برنامههای پیشِرو، تأکید کرد که مدیریت استان خود را موظف به پاسخگویی کامل به مردم میداند.
پروژههای آبی با وجود تنگناها با سرعت دنبال میشود
استاندار اصفهان با اشاره به سابقه مدیریتی خود و تجربه شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در فراز و فرودهای سالهای اخیر هیچ قشری به اندازه مردم صبر، تحمل و بردباری نشان نداده است.
جمالی نژاد گفت: همه ما در یک کشتی هستیم و فشار اقتصادی بر همه وارد است و چیزی برای پنهانکردن وجود ندارد، اما مدیریت استان تلاش میکند اثرات این دشواریها را برای مردم اصفهان به حداقل برساند.
وی با تأکید بر اهمیت نظام مسائل اصفهان افزود: در یک سال اخیر روزی نبوده این پروندهها در نخستین اولویت پیگیری قرار نگرفته باشد.
استاندار اصفهان وضعیت استان در یک سال گذشته را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: با وجود این شرایط، مدیریت استان تلاش کرد مطالبات مردم را بهویژه در حوزه کشاورزی و بازگشایی آبها در حد امکان اجرایی کند.
جمالینژاد ادامه داد: در حوزه تأمین منابع مالی، شرایط سختی بر استان حاکم است، اما با این وجود پروژههای انتقال آب با جدیت دنبال میشود. ا
وی به اجرای فاز نخست پروژه انتقال آب دریا اشاره کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرح، مصرف آب صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و پالایشگاه از زایندهرود به صفر رسیده است و سایر طرحهای انتقال آبی نیز در مسیر اجرا قرار دارند.
استاندار همچنین ساماندهی دقیق منابع و مصارف زایندهرود را اقدامی ضروری دانست و از لزوم تشکیل تشکلی با حضور ذینفعان برای مدیریت این موضوع سخن گفت.
توجه به نیازهای روستاها و ساماندهی زیرساختهای فرسوده
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از مطالبهگری اعضای شوراهای روستاها تقدیر کرد و گفت: روستاها نیازمند اعتبارات ویژهای هستند که بخشی از آن با پیگیری از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قابل تأمین است. او تأکید کرد که دلسوزی شوراهای اسلامی برای استان ارزشمند است و امیدوار است این روحیه در انتخابات پیشِرو نیز ادامه داشته باشد.
طلب حقالنظاره چاههای کشاورزی اقدامی غیر قانونی است
وی طلب حقالنظاره چاههای کشاورزی را اقدامی غیرقانونی خواند و اعلام کرد: هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد قاطع مدیریت استان روبهرو میشود.
جمالینژاد با اشاره به فرسودگی برخی خانههای بهداشت و مدارس روستایی توضیح داد: خیرین اصفهان در این حوزهها فعالیتهای خوبی داشتهاند و از آنان خواست رسیدگی به فضاهای فرسوده درمانی و آموزشی را نیز در اولویت قرار دهند. او همچنین از آمادگی مدیریت استان برای اجرای پیشنهادهای مطرحشده درباره استقرار گروههای جهادی در مراکز جامع سلامت، تکمیل پروژههای ورزشی، تخصیص امکانات به روستاها و بهرهگیری مطلوب از بارشها سخن گفت.
تنها بهرهبردار ناآرامیها دشمن است
استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود به ناآرامیهای اخیر اشاره کرد و افزود: شرایط مشابهی در گذشته نیز تجربه شده و همواره تنها برنده التهابها دشمنان کشور بودهاند. او افزود در چنین دوران سختی مردان واقعی باید وارد میدان شوند، زیرا همه ما در یک قایق نشستهایم و باید به هم کمک کنیم.
وی خطاب به جوانان گفت: هیچ قدرت خارجی دلسوز ایران نیست و همه باید هوشیار باشند تا تحت تأثیر جریانسازی رسانههای بیگانه قرار نگیرند. او تأکید کرد که ضعفها و فشارها قابل انکار نیست اما راه برونرفت از مشکلات تنها با همراهی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان ممکن است.
جمالینژاد در پایان تصریح کرد: مدیریت استان شبانهروزی پای کار است و خود را موظف به پاسخگویی میداند و از مردم نیز خواست در این مسیر همراه بمانند تا استان با همدلی و پیگیری مستمر از مسائل عبور کند.
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