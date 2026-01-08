به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله نریمانی پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه ستاد پیشگیری دادگستری کل استان کردستان که با محوریت جرایم و تخلفات انتخاباتی، برگزار شد، گزارشی از مهمترین اقدامات انجامشده در فرآیند نظارت انتخاباتی ارائه کرد و گفت: تاکنون ۴۱ هیأت نظارت در شهرستانها و بخشهای تابعه استان تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی با اشاره به اقدامات آموزشی صورتگرفته افزود: برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای اعضای هیأتهای نظارت و همچنین بررسی صلاحیت معتمدین هیأتهای اجرایی بر اساس تقویم زمانبندی قانونی، از دیگر اقدامات مهم انجامشده در این مرحله است.
دبیر اجرایی هیأت نظارت استان کردستان همچنین از تمهید مقدمات لازم و آمادگی کامل هیأتهای نظارت در سطح استان، شهرستانها و بخشها برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند خبر داد.
نریمانی در ادامه با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تصریح کرد: ملاک عمل هیأتهای نظارت در استان، قانون، مجموعه قوانین و دستورالعملهای ابلاغی و التزام عملی به قانونمداری در تمامی مراحل انتخابات است.
گفتنی است، این نشست با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای مسئول در راستای صیانت از حقوق عمومی و سلامت انتخابات برگزار شد.
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