به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی، در گردهمایی دبیران کل احزاب اصولگرا با اشاره به اهمیت شوراها و انتخابات تناسبی گفت: خدا را شکر می‌کنیم که در این جلسه برای یکی از مهم‌ترین امور کشور گرد هم آمده‌ایم. امیدواریم حضور و صحبت ما مورد رضای حضرت ولی عصر (عج) باشد.

وی با اشاره به قانون اساسی افزود: اصل هفتم و اصول ۱۰۶ تا ۱۱۰ قانون اساسی درباره شوراهای اسلامی تصریح کرده است که اداره کشور با حضور مردم و مشارکت واقعی آن‌ها انجام شود. شوراها مسئولیت امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی را بر عهده دارند و قانون اساسی این بار عظیم را به مردم سپرده است.

عزیزی به انتخابات شوراها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد: رهبر معظم انقلاب ۱۸ بند سیاست و فرمان درباره انتخابات ابلاغ کرده‌اند که شامل عدالت انتخاباتی، شایسته‌گزینی، پیشگیری از سوءاستفاده و برگزاری رقابت سالم است. همه این موارد باید با رعایت قانون و شفافیت منابع انجام شود و تشکل‌ها نقش نظارتی و مراقبتی خود را فراموش نکنند.

وی در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی گفت: در انتخابات تناسبی، وزن آرای لیست‌ها به صورت اعشاری محاسبه می‌شود و تجربه نشان داده است که اگر افراد خارج از لیست باشند، شانس پیروزی آن‌ها بسیار کم است. بنابراین هرچه وحدت جریان اصولگرا بیشتر باشد، هم بر رعایت فرامین رهبری، هم بر مشارکت مردم و هم بر قدرت گفتمان‌سازی تأثیر خواهد گذاشت.

عزیزی در پایان با تأکید بر اهمیت انتخاب افراد شایسته و خدمتگزار گفت: افرادی را انتخاب کنید که صرفاً به تکلیف الهی فکر کنند، برنامه عملیاتی و مستمر داشته باشند و نوکری مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند. تلاش کنیم افراد شایسته‌ای که خودشان تمایلی به ورود ندارند، شناسایی و حمایت شوند تا خدمت واقعی به مردم و کشور انجام گیرد.