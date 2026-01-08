به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو شورای مرکزی حزب اسلامی قانون در گردهمایی دبیران کل احزاب اصولگرا گفت: ما در مجلس، در دوره‌های گذشته تلاش زیادی برای تناسبی شدن انتخابات انجام دادیم؛ نه در انتخابات شوراها، بلکه در انتخابات مجلس. مجلس به‌عنوان یک نهاد سیاسی، به سمت استانی و تناسبی شدن حرکت می‌کرد. در دو سه دوره مجلس این موضوع پیگیری شد، اما هر بار شورای محترم نگهبان به‌دلیل ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه سیاست‌های کلی مطرح می‌کرد، آن را رد کرد.

وی افزود: بنده شخصاً معتقدم که در قانون فعلی شورا و شهرداری، با توجه به اینکه شورا یک نهاد اجرایی را انتخاب می‌کند، تناسبی شدن انتخابات شوراها می‌تواند به ثبات مدیریت شهری آسیب بزند. مجلس یک نهاد سیاسی است، اما شورا ذاتاً سیاسی نیست و سیاسی کردن شورا و سپردن آن به لیست‌های صرفاً سیاسی، به‌نظر من خطاست. البته دوستان تصمیم گرفتند از یک شهر، آن هم کلان‌شهر تهران، این مسیر را آغاز کنند.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: منطق اصلی تناسبی شدن، سهیم شدن همه جریان‌ها در قدرت نظارتی است، نه اجرایی. دولت‌های ائتلافی معمولاً دولت‌های موفقی در حوزه اجرا نیستند؛ زیرا اجرای امور نباید به دست چند گروه با اختلاف‌نظرهای جدی سپرده شود. در چنین شرایطی، مجری دچار توقف و اختلال می‌شود. شهرداری نیز یک نهاد اجرایی است که باید شهر را اداره کند و طبیعتاً یک گروه منسجم باید مسئولیت را بر عهده بگیرد و کار را پیش ببرد. این ماهیت، با مجلس که یک نهاد سیاست‌گذار و نظارتی است و باید صدای همه در آن شنیده شود و حقوق اقلیت‌ها حفظ شود، تفاوت اساسی دارد.

رئیس سابق بنیاد شهید خاطرنشان کرد: احتمالاً دوستان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که از مسیر انتخابات مجلس به نتیجه نرسیده‌اند و به همین دلیل از شوراها، به‌ویژه شورای شهر تهران، شروع کرده‌اند. ما خودمان چند دوره درگیر این بحث بودیم؛ از مجلس هشتم به بعد، و حتی پیش از آن نیز دوستان مجلس هفتم درگیر این موضوع بودند. کسانی که سابقه نمایندگی دارند، در جریان جزئیات این ماجرا هستند.

قاضی‌زاده هاشمی با طرح این موضوع که آیا جریان نیروهای انقلاب بهتر است با یک لیست وارد انتخابات شود یا با چند لیست؟ بیان کرد: درباره فواید چندلیستی بودن محاسبات و تحلیل‌هایی ارائه می‌شود و به تجربه‌های بین‌المللی هم اشاره می‌کنند. اما باید توجه داشت که این تجربه‌ها مربوط به کشورهایی است که سال‌ها نظام حزبی در آن‌ها جا افتاده، ماهیت و کارکرد احزاب روشن است و احزاب در برابر رفتار منتخبان خود پاسخگو هستند.

وی تصریح کرد: مقایسه این شرایط با وضعیت امروز ایران، با وجود فعالیت‌های حزبی، قیاس دقیقی نیست. تعداد احزاب زیاد است، دعواهای درون‌گفتمانی غلیظی وجود دارد، صف‌بندی‌ها شفاف نیست، رشد درون‌حزبی شکل نگرفته و پاسخگویی مشخصی هم از سوی افراد منتخب و احزاب نمی‌بینیم. بارها شاهد بوده‌ایم که افراد با یک لیست وارد می‌شوند، اما پس از انتخاب، به مسیر دیگری می‌روند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: در همین انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، علاوه بر دعوای بیرون‌گفتمانی، شاهد درگیری‌های شدید درون‌گفتمانی نیز بودیم و دوستان به‌سختی به تفاهم می‌رسیدند. نتیجه این وضعیت را هم کم‌وبیش در انتخابات دیدیم. با چنین شرایطی، ورود به انتخابات با چند لیست، آن هم با تکیه بر محاسبات و تجربه‌های بین‌المللی، به‌نظر من خطاست؛ چراکه نه تجربه کارکرد حزبی منسجم داریم، نه پاسخگویی حزبی و نه انضباط سیاسی.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: برداشت شخصی من این است که همان‌طور که جریان اصلاحات به‌درستی به این جمع‌بندی رسیده و بر ارائه یک لیست واحد ایستاده، ما هم نباید در دام این تحلیل بیفتیم که با سه لیست می‌توان مثلاً ۱۰ یا ۱۵ نفر را وارد شورا کرد؛ چراکه نتیجه آن تقریباً روشن است. در این میان، عده‌ای با لابی‌گری و بده‌بستان، بخشی از نیروهای وفادار به جریان انقلاب را به سمت گزینه‌هایی سوق می‌دهند که پایگاه متوسطی میان اصلاح‌طلبان و برخی اصولگرایان دارند.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران پایگاه بسیار مهمی است. ما به‌ویژه در سال‌های اخیر، در جریان برخی تنش‌ها و بحران‌ها، نقش و کارکرد شهرداری تهران را به‌خوبی دیدیم. این نهاد می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، اجرایی، عمرانی و حتی مسائل زیرساختی مانند پروژه‌های آب و عمران، نقش مؤثری در تقویت پشتوانه نظام ایفا کند.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: تحلیل شخصی من این است که باید تلاش شود از ایجاد تفرقه جلوگیری شود. تفرقه‌های انتخاباتی باقی می‌ماند، سوءظن‌ها میان دوستان شکل می‌گیرد و هواداران، دعواهای انتخاباتی را فراموش نمی‌کنند. این رقابت‌ها به اختلافات پایدار تبدیل می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، نیروهای طرفدار انقلاب به وحدت کلمه نیاز دارند؛ نه فقط برای انتخابات، بلکه برای اصل نظام. هر عاملی که موجب تضعیف این وحدت می‌شود، باید از آن پرهیز کرد و یکی از آن عوامل، تشتت انتخاباتی است.

وی ادامه داد: ما به سهم خود، هرچند به‌عنوان فردی گوشه‌نشین، هر جا دوستان را می‌بینیم با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنیم؛ گاهی نصیحت، گاهی خواهش و گاهی التماس. نه فقط در این جلسه، بلکه در جلسات دیگر نیز، از جمله نشست‌هایی که با دوستان دولت شهید رئیسی و دیگر جریان‌های سیاسی داریم، این دغدغه را مطرح کرده‌ایم.

قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: اگر همت شود و همه ذیل یک لیست واحد جمع شوند، ممکن است به‌جای ورود مثلاً ۱۵ یا ۱۶ نفر پراکنده، ۱۱ یا ۱۲ نفر منسجم و هماهنگ وارد شورا شوند. این ۱۱ یا ۱۲ نفر، هرچند اکثریتی شکننده‌تر به‌نظر می‌رسند، اما به دلیل وحدت و انسجام، می‌توانند شورا را در اختیار بگیرند، شهردار هماهنگ انتخاب کنند و با جذب چند نفر از مستقل‌ها، اکثریت پایدارتری شکل دهند. تجربه نشان داده است که همواره تعدادی از افراد به سمت اکثریت منسجم گرایش پیدا می‌کنند.

وی افزود: در مقابل، اکثریتی متکثر که از ابتدا دچار اختلاف است، در طول چهار سال با شهرداری دچار تنش، اختلاف و حتی فتنه‌انگیزی خواهد شد. بنابراین، وحدت—even اگر با عدد کمتر—به‌مراتب کارآمدتر و مؤثرتر از تکثرِ عددیِ بدون انسجام است.