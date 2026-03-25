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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

تاج بخش: میزان بارش ها در خراسان رضوی از حد نرمال بیشتر است

تاج بخش: میزان بارش ها در خراسان رضوی از حد نرمال بیشتر است

مشهد- رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: میزان بارش‌ها در خراسان رضوی نشان می‌دهد میزان بارش از حد نرمال بیشتر بوده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج‌بخش در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هواشناسی در خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه هواشناسی، خودکارسازی ایستگاه‌های هواشناسی را در دستور کار داریم. در حال حاضر ۱۷۵ ایستگاه باران‌سنجی سنتی در حال تبدیل به سامانه‌های برخط هستند تا اطلاعات بارش به صورت دقیق و لحظه‌ای در اختیار قرار گیرند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: در حوزه زیرساخت‌ها نیز درخواست داریم استانداری در تأمین برخی امکانات و اعتبارات کمک کند، زیرا این زیرساخت‌ها به مدیریت منابع آب و مدیریت بحران کمک می‌کند و برای کاربران و دستگاه‌های مرتبط بسیار مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه تجهیزات پیشرفته هواشناسی در شرق کشور ادامه داد: رادار هواشناسی خریداری شده و زیرساخت‌های آن نیز ایجاد شده است و پس از جنگ ۱۲ روزه، نخستین رادار هواشناسی در شرق کشور در خراسان رضوی راه‌اندازی خواهد شد. همچنین موضوع اعتبارات هزینه‌ای از دیگر درخواست‌ها و نیازهای مجموعه هواشناسی است.

تاج‌بخش همچنین درباره وضعیت بارش‌ها در استان و تاکید بر آسیب‌شناسی عدم تجمع آب در پشت سدها، گفت: میزان بارش‌ها در خراسان رضوی نشان می‌دهد میزان بارش از حد نرمال بیشتر بوده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در مقایسه با میانگین بلندمدت نیز حدود ۲۰ درصد بیشتر است، اما با وجود این افزایش، منابع آبی پشت سدها وضعیت مطلوبی ندارند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: این مسئله نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است تا مشخص شود با وجود افزایش بارش‌ها چرا منابع آب همچنان با محدودیت مواجه هستند و برای مدیریت بهتر منابع آبی باید این موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

کد مطلب 6783322

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