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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

فهرست یک هزار و ۷۸۲ نامزد نهایی انتخابات شوراها در مشهد منتشر شد

فهرست یک هزار و ۷۸۲ نامزد نهایی انتخابات شوراها در مشهد منتشر شد

مشهد- فرمانداری مشهد فهرست نهایی یک هزار و ۷۸۲ نامزد هفتمین دوره انتخابات شوراها در شهرستان مشهد شامل شهرهای مشهد، «ملک آباد» و «رضویه» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۱۲۶ داوطلب برای حضور در کارزار انتخابات شوراها در شهرهای مشهد، رضویه و ملک آباد ثبت نام کرده بودند که در نهایت یک هزار و ۷۸۲ نفر تایید صلاحیت شده، ۱۷ نفر انصراف دادند و ۳۲۷ نفر رد صلاحیت شده و یا مدارکشان نقص داشته است.

فرماندار مشهد افزود: از مجموع نامزدهای نهایی در این دوره از انتخابات یک هزار و ۷۱۴ نفر برای شهر مشهد، ۳۹ نفر برای شهر رضویه و ۲۹ نفر برای شهر ملک آباد هستند.

وی ادامه داد: مطابق فایل‌های زیر فهرست داوطلبان تایید شده نهایی به صورت رسمی منتشر شده که اسامی در اختیار ایرنا قرار گرفته است.

کد مطلب 6783331

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