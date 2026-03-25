فهرست یک هزار و ۷۸۲ نامزد نهایی انتخابات شوراها در مشهد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۱۲۶ داوطلب برای حضور در کارزار انتخابات شوراها در شهرهای مشهد، رضویه و ملک آباد ثبت نام کرده بودند که در نهایت یک هزار و ۷۸۲ نفر تایید صلاحیت شده، ۱۷ نفر انصراف دادند و ۳۲۷ نفر رد صلاحیت شده و یا مدارکشان نقص داشته است.

فرماندار مشهد افزود: از مجموع نامزدهای نهایی در این دوره از انتخابات یک هزار و ۷۱۴ نفر برای شهر مشهد، ۳۹ نفر برای شهر رضویه و ۲۹ نفر برای شهر ملک آباد هستند.

وی ادامه داد: مطابق فایل‌های زیر فهرست داوطلبان تایید شده نهایی به صورت رسمی منتشر شده که اسامی در اختیار ایرنا قرار گرفته است.