۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

تالار شیشه‌ای قرمز شد؛ افت ۳۵ هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس امروز با افت بیش از ۳۵ هزار واحد در ارتفاع چهار میلیون و ۳۲۵ هزار واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (شنبه) بازار سرمایه ۳۵ هزار و ۱۴۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۴۲ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن هم امروز ۲۱ هزار و ۱۷۴ واحد کاهش داشت و به رقم یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۰۷ واحد رسید.

امروز تعداد سهام مثبت بورس ۴۲ عدد و سهام منفی ۳۱۰ عدد بود. تعداد خریداران به ۱۴۳ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۰.۸۱ درصد کاهش یافت.

همچنین یک میلیون و ۲۷ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

شاخص فرابورس هم امروز با کاهش چشمگیر ۶۳۰ واحد به ۳۳ هزار و ۸۰۴ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۳۳۹ هزار فقره و ارزش آن ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین امروز عمده نمادهای صندوق‌های طلا با خروج سرمایه و کاهش مواجه شدند.

سمیه رسولی

    • حامدارج ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      کل اطلاعات بازار ها رو بستن(قیمت ها و نمودارها بسته شده ) بعد اومدن بورس رو باز کردن ،این چه مدیریتی هست؟ اینطوری که سرمایه مردم زیان وارد میشه ،چون داده نیست صف فروش تشکیل میشه ، کی یه حرکت درست انجام میدین اخه؟؟

