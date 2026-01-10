۲۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

توزیع کالابرگ در ۱۳ هزار و ۵۰۰ فروشگاه فارس آغاز شد

توزیع کالابرگ در ۱۳ هزار و ۵۰۰ فروشگاه فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیاری گفت: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی در ۱۳ هزار و ۵۰۰ فروشگاه خرد و زنجیره‌ای فارس در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست دهک‌های اول تا سوم امکان خرید از سهمیه کالابرگ را دارند ادامه داد: کالابرگ به همه یارانه بگیران فعلی، حذف شدگان یک سال اخیر و کارمندان و بازنشستگان تعلق گرفته است و تا ۲۸ دی ماه به ترتیب همه دهک‌ها می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس تصریح کرد: افرادی که تاکنون یارانه نمی‌گرفته‌اند، افرادی که درخواست تغییر دهک دارند، افرادی که سرپرستشان تغییر کرده است و افرادی که در دریافت کالابرگ دچار مشکل شده‌اند می‌توانند به سایت حمایت معیشتی مراجعه کنند.

