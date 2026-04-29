به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیاری، همزمان با هفته کارگر عصر چهارشنبه در آیین یادمان شهدای جنگ رمضان لامرد و میناب در جمع خانواده این شهدا با تبریک و تسلیت شهادت ۲۳ شهید جنگ رمضان در شهرستان لامرد، اظهار کرد: فعالیت‌ ایستگاه‌های ورزش کارگری در استان فارس به یاد شهدای مظلوم «لامرد» و «میناب» آغاز شده است و با دستور وزیر کار و جهت توسعه خدمات به کارگران به یاد این شهدای والامقام اعتبار مورد نیاز ساخت مجموعه ورزشی کارگران لامرد به میزان ۶۲ میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی افزود: دختران و هم وطنان عزیز ما در سالن ورزشی شهرستان لامرد در اسفند سال گذشته، براثر جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با آزمایش یک موشک کشتار جمعی، به شهادت رسیدند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اعلام این خبر که امروز به مناسبت هفته کارگر ۲۳ مجموعه ورزشی و موسسه کارگری به نام شهدای جنگ رمضان لامرد در سراسر کشور به بهره برداری رسیده و به نام این شهدا نامگذاری شده است، ادامه داد: در سالن ورزشی شهید خلیل نعیمی در لامرد که محل شهادت این شهدا بوده هیچ عملیات نظامی در حال انجام نبوده و تنها دختران و هم وطنانی آنجا مشغول ورزش بودند که بی گناه براثر این جنایت غیرانسانی به شهادت رسیدند.

بیاری تصریح کرد: در ایام هفته کارگر با برنامه‌ریزی انجام شده و به یاد شهدای میناب و لامرد، ۱۶۷ ایستگاه ورزش کارگری به نام شهدای میناب و ۲۳ مجموعه ورزشی کارگری دیگر در کشور به بهره برداری رسیده و به نام شهدای لامرد نام گذاری شده است.

وی تأکید کرد: در جریان برگزاری این یادمان به نام شهدای جنگ رمضان لامرد و بنا به درخواست مسئولان محلی و مردم این شهرستان و نماینده مجلس این منطقه و با دستور وزیر کار ، ۶۲ میلیارد تومان برای تکمیل مجموعه ورزشی کارگران لامرد مصوب شد و این مجموعه پس از تکمیل آن، به یاد و نام شهدای ورزشکار جنگ رمضان لامرد نامگذاری می‌شود و پیش بینی می شود تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

پس از جنگ تحمیلی سوم، نیازمند دستان توانمند کارگران خواهیم بود

در ادامه این مراسم علی علیزاده فرماندار شهرستان لامرد در سخنانی افزود: برخی از شهدای جنگ رمضان لامرد از خانواده شریف و زحمتکش کارگر بودند و این قشر یکی از ارکان مهم جامعه است که در دوران پس از جنگ تحمیلی سوم نیز نیازمند دستان پرتوان و تلاشگر کارگر خواهیم بود تا میهن اسلامی را شکوهمندتر از همیشه بسازیم.

وی ادامه داد: برخی از شهدای جنگ رمضان لامرد از خانواده شریف و زحمتکش کارگر بودند و باعث افتخار است که در ایام هفته کارگر، این مراسم یادبود در لامرد برگزار می‌شود.

علیزاده افزود: باعث افتخار است که وزارت کار یادمان شهدای جنگ رمضان را با محوریت شهرستان لامرد برگزار می‌کند.

فرماندار لامرد تاکید کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی سوم، نیازمند دستان توانمند و پرتلاش کارگران خواهیم بود که نقش اساسی در ساخت و شکوفایی ایران اسلامی دارند.

خاطرنشان می‌شود؛ این مراسم یادبود ۲۳ شهید جنگ رمضان لامرد و شکوفه‌های میناب با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت ویدیو کنفرانس ، خانواده معظم شهدا و مدیران استانی و شهرستانی با محوریت لامرد برگزار شد و در این آیین ۲۳ مجموعه فرهنگی- ورزشی کارگران در سراسر کشور به بهره برداری و به نام شهدای لامرد نامگذاری شد.