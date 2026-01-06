به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح سه شنبه در بازدید میدانی از بازار مرکزی شهرستان گراش، گراش، ضمن گفتگو چهره به چهره با کسبه و مردم، به بررسی مسائل و دغدغه‌های آنان از جمله کاهش قدرت خرید، تأخیر در واریز وجوه کالابرگ در حساب فروشگاه‌های عرضه کالا، شرایط اجاره واحدهای تجاری و دیگر مشکلات اقتصادی معیشتی پرداختند.

وی هدف از حضور میدانی را ارزیابی واقعی وضعیت بازار و شنیدن بی‌واسطه مطالبات مردم و کسبه عنوان کرد و گفت: نظارت بر قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاسبان منصف از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و با هرگونه کوتاهی برخورد قانونی خواهد شد.

میرزایی قیری بر حمایت از تولید داخلی و نقش آن در رونق کسب وکار و اشتغال تاکید کرد و افزود: تقویت تولیدکنندگان داخلی و ساماندهی بازار، زمینه ساز ثبات اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود.

سرهنگ سید یاسر موسوی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گراش نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت همراهی همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات بازار گفت: سپاه در کنار سایر نهادها، خود را موظف به حمایت از معیشت مردم می‌داند و حضور میدانی مسئولان و شنیدن پای درد دل مردم، گام مؤثری در رفع مشکلات است.

همچنین حمید پورکریمی، رئیس اتاق اصناف شهرستان با ارائه گزارشی از وضعیت بازار، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل اجاره بهای مغازه‌ها و تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم شد.

لازم به ذکر است، به گفته بازاریان، بی‌ثباتی در بازار موجب کاهش معاملات و رکود کسب‌وکار شده و تداوم این وضعیت، فعالیت واحدهای صنفی را با مشکل مواجه می‌کند. آنان خواستار تدابیر مؤثر و حمایت‌های عملی برای ایجاد ثبات در بازار و رونق اقتصادی شدند.

در پایان این بازدید، مسئولان بر تداوم نظارت‌ها، پیگیری مطالبات مطرح‌شده و برگزاری جلسات منظم با اصناف برای بهبود شرایط بازار تاکید کردند.