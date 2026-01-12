پرونده سازی دولت ترامپ علیه رئیس فدرال رزرو این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ در حال پرونده سازی برای اوست.

وی، دلیل پرونده سازی دولت ترامپ علیه خود را توجه نکردن به ترجیحات رئیس‌جمهوری در تعیین نرخ بهره اعلام کرد.

رئیس فدرال رزرو آمریکا، کیفرخواست مطرح شده علیه وی در رابطه با هزینه های بازسازی ساختمان خزانه داری در واشنگتن را بخشی از تهدیدها و فشارهای دولت ترامپ اعلام کرد.

پیش‌تر، ترامپ اعلام کرده بود که در حال بررسی طرح دعوای قضایی علیه رئیس کنونی فدرال رزرو است. اظهارات ترامپ حاکی از آن بود که مبنای چنین شکایتی می‌تواند برنامه‌های مربوط به بازسازی گسترده مقر فدرال رزرو در واشنگتن باشد؛ پروژه‌ای که هزینه آن پیش‌تر از سوی کاخ سفید به‌عنوان هزینه‌ای غیرمنطقی و بیش از حد بالا توصیف شده بود.

پاول بارها اعلام کرده که قصد استعفا ندارد. دوره ریاست او در ماه مه به پایان می‌رسد. فدرال رزرو آمریکا در سال ۱۹۱۳ توسط کنگره آمریکا به‌عنوان یک نهاد مستقل در درون دولت فدرال تأسیس شد. فدرال رزرو به رئیس جمهوری پاسخ‌گو نیست و تحت نظر کنگره اداره می شود.