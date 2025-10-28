آمریکا در تله تعطیلی دولت؛ پرداخت حقوق نظامیان مشکل جدید ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که اگر تعطیلی دولت فدرال ادامه پیدا کند، این کشور تا اواسط نوامبر قادر به پرداخت حقوق نیروهای ارتش نخواهد بود.

بسنت گفت: ما توانستیم حقوق کارکنان نظامی را از محل بودجه مازاد پنتاگون در اواسط این ماه پرداخت کنیم. فکر می‌کنم در ابتدای نوامبر هم بتوانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: اما تا ۱۵ نوامبر، سربازان و پرسنلی که حاضرند جان خود را به خطر بیندازند، حقوقشان را دریافت نخواهند کرد. واقعاً خجالت‌آور است!

وزارت جنگ آمریکا روز جمعه تأیید کرد که دولت برای پرداخت حقوق پرسنل نظامی به کمک ۱۳۰ میلیون دلاری از یک حامی ناشناس دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور متکی خواهد بود.

سناتورهای دموکرات پنجشنبه هفته گذشته لایحه‌ای تحت پشتیبانی جمهوری‌خواهان که براساس آن حقوق نیروهای نظامی در حال خدمت و دیگر کارمندان ضروری فدرال که تحت تأثیر تعطیلی دولت قرار گرفته‌اند تأمین می‌کرد را مسدود کردند.