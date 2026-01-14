۲۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

جزئیات مراسم تشییع شهید مدافع امنیت در آران و بیدگل اعلام شد

کاشان - جزئیات مراسم تشییع سرباز وطن شهید مدافع امنیت محسن حاجی زاده بیدگلی اعلام شد.

بر این اساس برنامه وداع با پیکر این شهید بزرگوار شامگاه پنج شنبه ۲۵ دیماه از ساعت ۱۹ در آستان مقدس امامزاده باب المراد حضرت قاسم بن امام علی النقی (ع) برگزار می شود.

مراسم تشییع این شهید بزرگوار نیز جمعه ۲۶ دیماه از ساعت ۱۴:۳۰ از میدان امام حسن (ع) آران و بیدگل، میدان حاج قاسم سلیمانی به طرف گلزار شهدای امامزاده هادی (ع) بیدگل برگزار می شود.

شایان ذکر است مراسم ختم این شهید بزرگوار نیز جمعه ۲۶ دیماه از ساعت ۱۹ در آستان مقدس باب المراد حضرت قاسم بن امام علی النقی (ع) برگزار می شود.

