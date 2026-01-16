دیدار فرمانده ناوگروه ١٠٣ نداجا با فرمانده نیروی دریایی آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دریاسالار مونده لوبسه فرمانده نیروی دریایی آفریقای جنوبی در دیدار با ناخدایکم عماد نژادمریدی فرمانده ناوگروه ١٠٣ نداجا با ابراز خرسندی از شرکت ناوگروه ایرانی در رزمایش اراده برای صلح ٢٠٢۶، اظهار کرد: در اولین دیداری که با امیر دریادار ایرانی سه سال پیش در سنت پترزبورگ روسیه در سالروز نیروی دریایی این کشور داشتم توافق شد که سطح مراودات دو نیروی دریایی ایران و آفریقای جنوبی ارتقاء یابد و امروز اینجا شاهد هستیم که نیروی دریایی ایران سه فروند ناو رزمی خود را به این رزمایش اعزام نموده که نشانگر ارتقای روابط دفاعی فی مابین و افزایش دوستی و صمیمیت میان دو ملت ایران و آفریقای جنوبی است تا بدین وسیله امنیت دریایی در اقیانوس ها و آبهای آزاد نیز ارتقاء یابد و این هدفی است که ما آن را دنبال می کنیم.

دریاسالار لوبسه همچنین با اعلام آمادگی کامل نیروی دریایی آفریقای جنوبی از پشتیبانی ناوگروه های ایرانی گفت: در زمان سفر به ایران و بازدید از ناو بالگردبر مکران که در حال ساخت و بهینه سازی بود، به امیر دریادار ایرانی گفتم خیلی دوست دارم که ناو مکران در اولین مأموریت دریانوردی خود به آفریقای جنوبی بیاید، حالا پس از دو سال می‌بینم که این گفته محقق شده است و هم اکنون ناوگروه ایرانی نه فقط در این‌جا بلکه در یک رزمایش بین المللی متشکل از کشورهای روسیه، چین، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی حاضر شده است.

فرمانده نیروی دریایی آفریقای جنوبی ادامه داد: ما در لباس های سفیدمان چون برادر هستیم تا نشان دهیم که به عنوان دوستداران صلح و دوستی در حوزه ماموریتی خود انجام وظیفه می‌کنیم.

دریاسالار مونده لوبسه، خاطر نشان کرد: ما این اطمینان را به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌دهیم که نیروی دریایی آفریقای جنوبی آماده است تا در هر زمان، حضور ناوگروه های ایرانی در آبهای سرزمینی خود را خوش آمد بگوید و باشد که دوستی بین دو نیروی دریایی ما بیشتر و بیشتر شود و بدرخشد و به اندازه عمر اقیانوس هند و سایر آبهای جهان که ما را متحد می سازد، به درازا بکشد و باشد که دوستی با نیروی دریایی و ملت ایران، تا زمانی که خورشید از شرق بر می‌خیزد، پایدار بماند.



