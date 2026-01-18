واکنش بارزانی به درگیری های قسد با نیروهای جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق خواستار توقف درگیری ها در سوریه شد.

بارزانی اعلام کرد: در چارچوب پیگیری آخرین تحولات سوریه، دیروز نشست مشترک مهمی بین فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با بحران، برگزار شد.

بارزانی ابراز امیدواری کرد که جنگ، تنش و درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و نیروهای قسد هر چه سریعتر متوقف شود.

وی از همه طرف‌ ها خواست تا به توافقات قبلی برای حل و فصل درگیری‌ها و دستیابی به ثبات بین طرف‌های سوری بازگردند.

او همچنین از فرمان الجولانی در مورد حقوق کردها در سوریه استقبال کرد و آن را گامی مثبت در مسیر درست دانست.