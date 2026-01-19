به گزارش خبرنگار مهر، رسول بخشی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: دولت با استدلال حذف رانت، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به یکباره و بدون اطلاعرسانی به مردم چهار برابر کرد و نتیجهاش را دیدیم، اما رانت اصلی و بزرگ، خلق روزانه ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از هیچ است.
وی ادامه داد: دولت در حال تلاش برای یکسانسازی نرخ بهره بانکی با نرخ بازار است، اما هشدار میدهم که افزایش نرخ بهره به معنای تشدید تورم در ماههای آینده است. مردم دیگر توان تورم را ندارند و دولت باید بر کاهش بهره متمرکز شود.
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