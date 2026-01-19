به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری تهران، سیستم نورپردازی پل طبیعت نمونهای موفق از نورپردازی معماری شهری است که با استفاده از فناوریهای نوین و طراحی هوشمندانه توانسته جلوهای ماندگار در شب ایجاد کند. این نورپردازی علاوه بر زیبایی بصری، نقش مهمی در افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت فضای عمومی ایفا میکند.
بیش از یک دهه از عمر پل طبیعت میگذرد و در این سالها کنترل سیستم نورپردازی این پل با تجهیزات و نرم افزارهای غیر بومی توسط متخصصان یک شرکت چینی طراحی و ساخته شد که این سیستم با محدودیتهای بسیاری از جمله پرداخت هزینههای ارزی جهت خرید لایسنس با محدودیت زمانی و حضور کارشناسان چینی جهت رفع نقصهای سیستم همراه بود اما حالا تمامی تجهیزات و نرم افزارها به طور اختصاصی و در بالاترین کیفیت جهانی به منظور کنترل بسیار دقیق ۲۲۰۰ چراغ RGB در طول ۲۷۰ متری پل طبیعت به همت متخصصان داخلی و جوانان ایران، طراحی و ساخته شده است.
با بومیسازی سیستم نورپردازی پل طبیعت توسط مهندسان جوان ایرانی که سه دوره قهرمانی جهان در فوتبال روباتیک را نیز کارنامه خود دارند، محدودیت رنگهای نورپردازی پل طبیعت برداشته شد و افکتهای بسیار زیبا و کارگردانی شده نوری به وسیله پرژکتورهای RGB اختصاصی ساخته شد.
افکتهای نورپردازی شبانه پل طبیعت نیز با هدف ارتقای کیفیت بصری شبانه و تقویت هویت شهری طراحی و اجرا میشود. این پل با چراغهای LED کم مصرف با طول عمر بالا، چراغهای خطی و پروژکتورهای با درجه حفاظت بالا ، پخش یکنواخت نور با زاویه تابش کنترل شده، مصرف انرژی پایین و کاهش هزینههای بهره برداری و نگهداری، همچنین مقاومت مناسب تجهیزات در برابر شرایط محیطی تجهیز شده است.
سیستم نورپردازی پل طبیعت به صورت زمانبندی شده روشن و خاموش میشود چرا که این امر موجب بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش طول عمر تجهیزات و هماهنگی نورپردازی با ساعات اوج حضور شهروندان میشود.
تجهیزات استفاده شده در سیستم نور پردازی پل طبیعت شامل ۲۲۰۰ عدد پرژکتور RGB اختصاصی است که از طریق یک شبکه کنترلی به هم پیوسته و دقیق به وسیله مرکز کنترل DMX پیشرفته و سه زیر مرکز کنترل میشود.
پل طبیعت در راستای محقق کردن مسئولیت اجتماعی به مناسبت رویدادهای جهانی و داخلی مختلف از جمله روزهای جهانی هموفیلی، سرطان، اماس، سازمان ملل، هلال احمر، صلیب سرخ و دوازدهم فروردین و برای آگاهی سازی افکار عمومی به رنگهای مختلفی تغییر پیدا میکند.
«پل طبیعت» روی بزرگراه مدرس در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد ساخته شده و پل ارتباطی بوستان آب و آتش و پارک طالقانی است. طراحی این پل توسط گروه دیبا با عوامل کلیدی اصلی لیلا عراقیان، سحر یاسایی و علیرضا بهزادی انجام شد و تا کنون موفق به دریافت جوایز معتبر جهانی متعددی شده است.
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