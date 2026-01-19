عوامل حمله به کلانتری ۱۵ شهر کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر نجفی، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران پایگاه امنیت عمومی شهرستان کرمان و کلانتری ۱۵ و با رصد اطلاعاتی هوشمندانه، تعداد ۲۷ نفر از عوامل اصلی و لیدرهای آشوب که اقدام به انتشار فراخوان‌های گسترده برای ایجاد ناامنی در بستر اعتراضات معیشتی، تخریب اموال عمومی و حمله به مقرهای پلیس و بسیج، خصوصا حمله به کلانتری ۱۵ این فرماندهی کرده و با اقدام به موقع پلیس ناکام مانده بودند، شناسائی و طی چندین عملیات مختلف در مخفیگاهشان دستگیر شدند.



وی افزود: متهمان دستگیر شده در بازجویی های مقدماتی، انگیزه خود را تاثیر گرفتن از شبکه ها و رسانه های معاند اعلام کرده اند که با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.