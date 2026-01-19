بازگشت تتر به کانال ۱۳۰ هزار تومان؛ سیگنال ریزش دلار صادر شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تتر که در روز ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به مرز تاریخی ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، عصر امروز (دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴) به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت. در جریان این کاهش، قیمت در لحظاتی حتی تا محدوده ۱۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پایین آمد و اکنون در محدوده ۱۳۹ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

این افت قیمت، نشان‌دهنده‌ی اصلاح قابل توجهی پس از صعودهای پرشتاب هفته‌های گذشته است. تتر به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بازار ارز دیجیتال ایران و بازتاب‌دهنده‌ی انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز است.

نمودار زیر تغییرات ساعتی قیمت تتر را بر حسب تومان نشان می‌دهد.

نرخ تتر (USDT) که به عنوان یک استیبل کوین (ارز پایدار) وابسته به دلار آمریکا شناخته می‌شود، معمولاً با اختلاف قابل اغماضی نرخ دلار آزاد را نشان می‌دهد.