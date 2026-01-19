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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

بازگشت تتر به کانال ۱۳۰ هزار تومان؛ سیگنال ریزش دلار صادر شد؟

بازگشت تتر به کانال ۱۳۰ هزار تومان؛ سیگنال ریزش دلار صادر شد؟

تتر که در روز ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به مرز تاریخی ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، عصر امروز (دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴) به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تتر که در روز ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به مرز تاریخی ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، عصر امروز (دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴) به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت. در جریان این کاهش، قیمت در لحظاتی حتی تا محدوده ۱۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پایین آمد و اکنون در محدوده ۱۳۹ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

این افت قیمت، نشان‌دهنده‌ی اصلاح قابل توجهی پس از صعودهای پرشتاب هفته‌های گذشته است. تتر به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بازار ارز دیجیتال ایران و بازتاب‌دهنده‌ی انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز است.

نمودار زیر تغییرات ساعتی قیمت تتر را بر حسب تومان نشان می‌دهد.

تتر به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت

نرخ تتر (USDT) که به عنوان یک استیبل کوین (ارز پایدار) وابسته به دلار آمریکا شناخته می‌شود، معمولاً با اختلاف قابل اغماضی نرخ دلار آزاد را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6725500
علی فروزانفر

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    نظرات

    • ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      52 2
      پاسخ
      یه اصلاح کوچیک و دوباره جهش 😄
    • ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      59 4
      پاسخ
      قیمت== فیک اینترنت قطع
    • عادل ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      55 2
      پاسخ
      و ۲ ساعت دوام آورد!
    • ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      72 2
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید تا قیمتش واقعی بشه.
    • مهدی ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
      2 0
      پاسخ
      بازم قیمتش بالا راست میگن بیارن رو 30تومن
    • امید ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      0 2
      پاسخ
      به امید خدا ثابت بمونه

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