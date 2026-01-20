به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در دیدار رئیس سازمان ثبت احوال بر جایگاه مهم، حساس و تأثیرگذار این سازمان در عرصه‌ های حکمرانی کشور همانند انتخابات تأکید کرد و با تقدیر از خدمات صادقانه کارکنان این سازمان، اظهار داشت: ثبت احوال به دلیل ماموریت ها و وظایف سازمانی جزو دستگاه ‌های حساس کشور محسوب می شود و همکاران این سازمان با عزم و اراده قوی، با امکانات محدود، در حال ارائه خدمات مطلوب به شهروندان هستند و ما قدردان زحمات آنان هستیم.

زارع با اشاره به رسالت خطیر این سازمان در حوزه احراز هویت و آمارهای حیاتی بیان داشت: نقش ثبت احوال در تکوین رویدادهای مهم ملی همانند انتخابات، بسیار تاثیر گذار است و این سازمان با ارائه آمار وقایع حیاتی کمک شایانی در تصمیم گیری های استانی و ملی می‌کند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری در ادارات ثبت احوال در استان ابراز داشت: تلاش کرده‌ایم تا با تخصیص اعتبارات لازم بخشی از کمبودهای موجود را جبران کرده و در تلاش هستیم تا با تخصیص اعتبارات لازم در شهرستان‌ها، نسبت به نوسازی و بروزرسانی سخت افزار ادارات اقدام شود.

تحول دیجیتال در ثبت احوال

محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز با تقدیر از استاندار بوشهر در حمایت و پشتیبانی از اداره کل ثبت احوال استان بوشهر بیان داشت: همکاران ما در ادارات ثبت احوال سراسر کشور بزرگ‌ترین سرمایه‌های سازمانی هستند.

وی افزود: کارکنان سازمان ثبت احوال کشور در نهایت مسئولیت پذیری و میهن دوستی در هر شرایطی از کشور نسبت به ارائه خدمت با بهترین کیفیت به مردم اقدام می‌کنند.

جمالو با تأکید بر نیاز به یک حرکت جدید در سازمان ثبت احوال افزود: ثبت احوال نیازمند تحول دیجیتال و اقدامات عمیق‌تر در حوزه فناوری است، زیرا این امر پاشنه آشیل موفقیت در کشور است و ما در این مسیر به کمک تمامی دستگاه‌ها نیاز داریم.