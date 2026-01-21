به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه شنبه، در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اهمیت برش استانی برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مدیران استانی باید پیشرفت خود را براساس سند آمایش و برنامه هفتم در پایان سال ارزیابی کنند تا میزان موفقیت در تحقق اهداف مشخص شود.

وی افزود: هر استان و دستگاهی که اجرای برنامه هفتم را جدی‌تر دنبال کند، می‌تواند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود بهره بیشتری ببرد. استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مدیران باید برش‌های اجرایی هر دستگاه را تعیین کرده و برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای پیشبرد طرح‌ها ارائه دهند تا پیگیری‌های استانی و رایزنی‌های ملی با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکل جامع عملیاتی شود.

حبیبی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ایجاد و راه‌اندازی دهکده لجستیک غرب کشور گفت: این پروژه در بزرگترین شهرک صنعتی غرب کشور و در ۲۳۴ هکتار زمین اجرا می‌شود و با افق سرمایه‌گذاری ۱۵ همت، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه افزود: توسعه صنعت ریلی و احداث بندر خشک، ترخیص کالا را تسریع و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و ارتقای سرعت قطارها به ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتر در ساعت نیز از دیگر مزایای این طرح است.

وی همچنین بر ضرورت جذب سریع سرمایه‌گذار و پیگیری میدانی مدیران تأکید کرد و افزود: طرح‌های بزرگی از جمله احداث کارخانه قند سوم، توسعه کابل باختر، پالایشگاه شیر، سردخانه دومنظوره و کارخانه تولید قیر طبیعی در حال بررسی و پیگیری هستند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توسعه کشت گلخانه‌ای گفت: سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای باید افزایش یابد و هدف‌گذاری شده است که حداقل ۵ درصد از اراضی استان به این بخش اختصاص یابد.

وی افزود: اولویت واگذاری شهرک‌های گلخانه‌ای با مهندسین کشاورزی و کارشناسان منابع طبیعی است و هیچ بانکی حق ندارد طرح‌های کشت گلخانه‌ای و آبزی‌پروری را رد کند مگر مشکلات فنی وجود داشته باشد.

حبیبی همچنین تأکید کرد که بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات لازم برای طرح‌های گلخانه‌ای و آبزی‌پروری اختصاص دهند و برای طرح‌های ارسالی به تهران، گزارش جمع‌بندی دقیق ارائه شود تا میزان قصور و کوتاهی احتمالی مشخص گردد.