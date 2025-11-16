به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در نشست پیگیری اجرای مصوبات سفر شهرستانی به اسلامآباد غرب، با اشاره به موقعیت ویژه این شهرستان گفت: اسلامآباد غرب از نظر جمعیت، گستره خدمات و مسیر تردد زائران اربعین در جایگاه مهمی در سطح استان قرار دارد و باید خدماترسانی دستگاهها متناسب با این شرایط انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف توسعهای مستلزم انسجام مدیریتی و پیگیری مستمر است، افزود: همدلی میان مدیران شهرستان، امام جمعه، دستگاه قضائی و اعضای شورا باعث شکلگیری امید و نشاط در میان مردم شده و میتواند مسیر پیشرفت را تسریع کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان، از جمله منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی بیان کرد: رونق تولید و اشتغال باید در اولویت برنامهها قرار گیرد و در قالب ستاد رفع موانع تولید، مشکلات واحدهای صنعتی با جدیت پیگیری شود.
حبیبی همچنین با توجه به جمعیت قابلتوجه اسلامآباد غرب، خواستار توجه ویژه به مدیریت شهری، ارتقای سیما و منظر شهر و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی شد.
وی وضعیت درمان در این شهرستان را رو به بهبود دانست و گفت: حضور پزشکان متخصص از میانگین استانی بیشتر است، اما نیاز مردم ایجاب میکند این حوزه با حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی از مدیران راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیز خواست برای تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن تلاش مضاعف داشته باشند تا آثار پیشرفت پروژهها برای مردم ملموس شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر اهمیت محورهای مواصلاتی از جمله مسیر توتشامی – دالاهو و همچنین تکمیل کمربندی شهر تأکید کرد و گفت: این پروژهها نقشی اساسی در تسهیل رفتوآمد زائران اربعین و توسعه منطقه دارند.
به گفته حبیبی فعالسازی گلخانه اسلامآباد غرب با همکاری بنیاد مستضعفان در دستور کار قرار گرفته و در صورت ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی، روند اجرای آن تسریع خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به مسائل شهری از جمله ساماندهی دکههای اطراف میدان امام حسین (ع)، تکمیل مصلی شهر و بهسازی فضای سبز اشاره کرد و خواستار همکاری دستگاههای مرتبط برای تحقق این طرحها شد.
استاندار کرمانشاه در پایان از تلاش مدیران شهرستان قدردانی کرد و گفت: تعامل، همگرایی و روحیه همکاری میان مجموعه مدیریتی اسلامآباد غرب، بستر لازم برای تداوم پیشرفت این منطقه را فراهم کرده است.
