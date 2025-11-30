سه پیشران جدید برای توسعه کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای کشاورزی خراسان جنوبی شامگاه یکشنبه با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و جمعی از تولیدکنندگان و متخصصان بخش کشاورزی برگزار شد.
محسن اسفندیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این نشست با قدردانی از حمایتهای استاندار اظهار کرد: خراسان جنوبی همواره همراه بخش کشاورزی بوده و از این پس جلسات شورای کشاورزی بهصورت منظم و با هدف بررسی دقیق چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان افزود: هدف ما ایجاد ارتباط مؤثر میان ظرفیت علمی و اجرایی استان است تا مشکلات بخش کشاورزی بهصورت علمی و عملیاتی حلوفصل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سه محور اصلی نخستین نشست شورای کشاورزی را توسعه گلخانهها، تقویت آبزیپروری و گسترش کشت گیاهان دارویی عنوان کرد.
وی ادامه داد: استاندار در این جلسه دستور تشکیل کمیتههای تخصصی در این حوزهها را صادر کردند تا روند تصمیمسازی و برنامهریزی با دقت بیشتری پیش برود.
اسفندیاری ظرفیتهای خراسان جنوبی در تولید محصولات گلخانهای، پرورش آبزیان و گیاهان دارویی را کمنظیر دانست و تصریح کرد: با مشارکت کارشناسان، تولیدکنندگان و دستگاههای مرتبط میتوان برنامهای جامع برای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی تدوین و موانع موجود را بهصورت اصولی مدیریت کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این رویکرد افزود: مصوبات شورای کشاورزی میتواند بهطور مستقیم در سیاستهای اجرایی و توسعهای استان اثرگذار باشد.
وی گفت: انتظار میرود با استمرار جلسات و برنامهریزی دقیق، تحول جدی و پایدار در کشاورزی خراسان جنوبی رقم بخورد.
