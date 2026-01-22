https://mehrnews.com/x3bccm ۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸ کد مطلب 6728059 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸ پذیرایی صبحانه توسط شهرداری بجنورد از مسافرین بجنورد-شهرداریبجنورد از مسافرین در جاده مانده بجنورد پذیرایی صبحانه کرد. دریافت 50 MB کد مطلب 6728059 کپی شد مطالب مرتبط بجنورد سپیدپوش از فراز کوه باباموسی گلبانک الله اکبر در میدان شهید بجنورد ارتفاع برف در اتفاعات بجنورد به نیممتر رسید گودرزی: راه ارتباطی ۳۰۰ روستای خراسان شمالی بر اثر بارش برف مسدود شد بند عبدل آباد بجنورد پذیرای گردشگران در فصل بهار برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی بارش برف
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