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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

پذیرایی صبحانه توسط شهرداری بجنورد از مسافرین

پذیرایی صبحانه توسط شهرداری بجنورد از مسافرین

بجنورد-شهرداری‌بجنورد از مسافرین در جاده مانده بجنورد پذیرایی صبحانه کرد.

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کد مطلب 6728059

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