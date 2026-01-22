استکی مشاور فنی تیم ملی بوکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس کشورمان، علیرضا استکی به‌عنوان مشاور فنی تیم ملی بوکس ایران منصوب شد. در حکمی رئیس فدراسیون بوکس کشورمان تأکید شده است، استکی علاوه بر مشاور فنی تیم ملی بزرگسالان همچنان سرمربیگری تیم امید را نیز برعهده خواهد داشت.

علیرضا استکی پیش از این در دو مقطع هدایت تیم ملی بوکس ایران را برعهده داشت و همراه با دانیال شه‌بخش موفق به کسب تنها مدال تاریخ بوکس ایران در مسابقات جهانی به رنگ برنز شد.

او در سال‌های اخیر به‌عنوان مربی در کنار امیر علی‌اکبری فایتر ایرانی کشورمان در مسابقات MMA نیز حضور داشته است.