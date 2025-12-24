  1. ورزش
سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ معرفی شد

با معرفی سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ، فعالیت تیم ملی برای حضور در رویدادهای پیش رو از جمله مسابقات بین‌المللی کیش از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین هادی چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، حمیدرضا حجازی را به عنوان سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ انتخاب و معرفی کرد.

حجازی خود از قهرمانان عوان دار کیک بوکسین است که پیش از این هم در چند دوره هدایت تیم ملی برعهده داشت و عملکرد خوب وی باعث شد تا بار دیگر سکان هدایت رزمی کاران در این رشته بر عهده وی گذاشته شود.

فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی در نظر دارد نیمه دوم فروردین ماه یک دوره مسابقه بین المللی را به میزبانی چین برگزار کند. رقابت‌های که با حضور تیم‌های قدرتمندی چون روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان و… برگزار خواهد شد.

