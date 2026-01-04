اسامی ملی پوشان بوکس اعلام شد/ آغاز اردوی جدید برای مسابقات آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان کشور از صبح روز فردا (دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴) در مجموعه ورزشی انقلاب و سالن احمد ناطق نوری تهران آغازخواهد شد و تا روز ۲۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

این اردو با حضور بوکسورهای مدال‌آور رقابت‌های اخیر و با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت‌ شده به اردو در اوزان مختلف به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مبین محمدنژاد (آذربایجان غربی)، آرشام حسنی (مازندران)، مهدی پرویزی (آذربایجان شرقی) ۵۵ کیلوگرم: مهیاد صمدپور (قزوین)، مهدی کاظمی (خوزستان)، نیما بیات (تهران)

۶۰ کیلوگرم: محمدامین کریمی (کرمانشاه)، رضا فضلی (خوزستان)، سامان شالیاری (همدان)، دانیال شه‌بخش (سیستان) ۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری‌ظفر (کرمانشاه)، سارو کاسان‌زانی (کردستان)، امیرحسین دولتی (گیلان)، علی حبیبی‌نژاد (مشهد) ۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه (مازندران)، محمد پارسا حسن‌خانی (کرمانشاه)، سینا حسن‌پور (آذربایجان غربی)

۷۵ کیلوگرم: عباس نایمی (کهگیلویه و بویراحمد)، ماردین فریدونی (کرمانشاه)، محمد نورانی (مشهد) ۸۰ کیلوگرم: سهیل نیکزاد (آذربایجان غربی)، هیربد اسلامی (کرمان)

۸۵ کیلوگرم: علی فتحی (تهران)، نیما بهادر بیرانوند (لرستان)، محمد قاطع (خوزستان)، سام استکی (اصفهان)

۹۰ کیلوگرم: آروین شاهبانی (هرمزگان)، هادی محمدنژاد (اردبیل)، سیدعلی صدری (تهران)، پارسا ناجی (کرمانشاه) ۹۰+ کیلوگرم: امیر ملک‌خطابی (کرمانشاه)، عباس گرشاسبی (بوشهر)، امیر اسماعیلی (آذربایجان غربی)، حسین میراحمدی (چهارمحال و بختیاری)

گفتنی است همایون امیری هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان را برعهده دارد. سید محمدرضا قارونی، جمال صنعتی، احمد بحری، مسعود شیبانی، سجاد محمد پور به عنوان مربیان تیم ملی بزرگسالان و انوشیروان نوریان نیز به عنوان مشاور فنی کنار تیم حضور دارند.