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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

ان‌بی‌سی: اروپا در فکر توسعه سلاح‌های هسته‌ای است

ان‌بی‌سی: اروپا در فکر توسعه سلاح‌های هسته‌ای است

شبکه ان بی سی به حرکت کشورهای اروپایی در مسیر تقویت زرادخانه های هسته ای خود در سایه تشدید اختلافات با آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ان بی سی گزارش داد که در بحبوحه اختلافات میان آمریکا و کشورهای اروپایی، این کشورها امکان تقویت زرادخانه های هسته ای و ارتقای سلاح های هسته ای خاص خود را بررسی می کنند.

در این گزارش آمده است، سران اروپا گزینه های مختلفی از جمله تکیه بر توان هسته ای فرانسه و انگلیس به جای تکیه به آمریکا را بررسی می کنند.

لازم به ذکر است که مطرح شدن بحث تلاش های آمریکا برای تصاحب جزیره گرینلند تحت حاکمیت دانمارک موجی از مخالفت ها را در میان کشورهای اروپایی به دنبال داشته است.

کد مطلب 6728350

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