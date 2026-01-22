به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد: ما آمادگی داریم یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه را در چارچوب شورای صلح برای حمایت از مردم فلسطین اختصاص دهیم.

وی گفت: تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت کامل، تنها راه حل‌وفصل مسائل در غرب آسیاست.

امروز در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ۱۸ کشور «میثاق شورای صلح» را امضا کردند.

اگرچه شورای صلح برای پایان دادن به جنگ غزه بوجود آمده اما گزارش ها حاکی از تلاش ترامپ برای گسترش آن به سایر منازعات است.

ترامپ که در یک سال گذشته، محرک درگیری های زیادی در جهان بوده مدعی صلح طلبی است و خود را مستحق دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده است.

«صلح از طریق قدرت» دکترین ترامپ برای ایجاد صلح در جهان است. ایده «حق با قدرت» است، مبنای دکترین ترامپ است.

طبق پیش‌نویس منشور شورای موسوم به صلح غزه، دولت ترامپ یک میلیارد دلار از کشورها برای کرسی دائمی در این شورا خواهد گرفت.

شورای صلح غزه یک نهاد انتقالی بین‌المللی است که در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ غزه و مدیریت این منطقه بعد از آتش‌بس ایجاد شده است.

این شورا در نوامبر ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت رسمیت یافت و هدف از آن نظارت بر اجرای آتش‌بس، بازسازی نوار غزه، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به غزه و نظارت بر یک کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره موقت غزه اعلام شده است.