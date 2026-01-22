به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور اعلام کرد که «دولت جدیدی در غزه» تشکیل خواهد شد.

وی، خلع سلاح مقاومت فلسطین را یکی از دستورکارهای دولت جدید غزه اعلام کرد.

این مقام آمریکایی، خلع سلاح مقاومت فلسطین را پیش‌شرط بازسازی عنوان کرد و افزود: بدون این کار، بازسازی ممکن نیست.

امروز در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ۱۸ کشور «میثاق شورای صلح» را امضا کردند. این شورای صلح برای پایان دادن به جنگ غزه و تشکیل دولت جدیدی در این منطقه ایجاد شد.

اگرچه شورای صلح برای پایان دادن به جنگ غزه بوجود آمده اما گزارش ها حاکی از تلاش ترامپ برای گسترش آن به سایر منازعات است.

باوجودی که خلع سلاح حماس یکی از اهداف تشکیل شورای صلح غزه اعلام شده است مردم و گروه های مقاومت با این بند مخالفت کرده و سلاح مقاومت را ضامن عزت و شرف ملت فلسطین اعلام کرده اند.

ترامپ که در یک سال گذشته، محرک درگیری های زیادی در جهان بوده مدعی صلح طلبی است و خود را مستحق دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده است.

«صلح از طریق قدرت» دکترین ترامپ برای ایجاد صلح در جهان است. ایده «حق با قدرت» است، مبنای دکترین ترامپ است.

طبق پیش‌نویس منشور شورای موسوم به صلح غزه، دولت ترامپ یک میلیارد دلار از کشورها برای کرسی دائمی در این شورا خواهد گرفت.

شورای صلح غزه یک نهاد انتقالی بین‌المللی است که در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ غزه و مدیریت این منطقه بعد از آتش‌بس ایجاد شده است.

این شورا در نوامبر ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت رسمیت یافت و هدف از آن نظارت بر اجرای آتش‌بس، بازسازی نوار غزه، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به غزه و نظارت بر یک کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره موقت غزه اعلام شده است.