انگلیس پیوستن به شورای صلح غزه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یِوِت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که این کشور در حالی که با پرسش‌هایی درباره احتمال پیوستن به شورای صلح مواجه است، با متحدان خود درباره «نقش حمایتی متفاوتی» که می‌تواند در روند صلح غزه ایفا کند، گفت‌وگو خواهد کرد.

وزیر امور خارجه انگلیس گفت: این کشور با قدرت از طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس‌جمهوری آمریکا برای صلح در غرب آسیا حمایت می‌کند.

کوپر تصریح کرد: کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. ما امروز جزو امضاکنندگان (منشور شورای صلح غزه) نخواهیم بود، زیرا این یک معاهده حقوقی است که ابعاد گسترده ای دارد.

وی افزود: ما نگران حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این شورا هستیم. هنوز هیچ نشانه‌ای از سوی پوتین ندیده‌ایم که حاکی از تعهد به صلح در اوکراین باشد.

در ابتدا انتظار می‌رفت شورای صلح غزه شامل گروه کوچکی از رهبران جهان باشد که بر آتش‌بس در غرب آسیا نظارت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد به سازوکاری گسترده‌تر تبدیل شده است.

به گفته یک مقام آگاه، حدود ۳۵ کشور با پیوستن به شورای صلح غزه موافقت کرده‌اند و از ۶۰ کشور برای عضویت دعوت شده است.