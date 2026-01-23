تجلیل از پیشگامان سلامت و پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی، در مراسم جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، با یادآوری نقش پشتیبانان علمی و خیرین، اهمیت قدردانی از فعالان علمی و اجتماعی در ارتقای سلامت جامعه را برجسته دانست.

در ادامه، محمد علی محققی معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران اظهار داشت: این جشنواره تقدیر از استادانی است که علاوه بر فعالیت علمی، الگویی اخلاقی و حرفه‌ای برای نسل‌های جوان هستند.

سپس فریدون عزیزی، عضو پیوسته فرهنگستان و اهداکننده جایزه دانشمند برتر دهه اخیر، بر اهمیت تحقیقات علمی و بهره‌برداری عملی از آنها تأکید کرد و گفت: توسعه نیروی انسانی متخصص و پژوهش علمی، پایه اصلی پیشرفت کشور است.

جشنواره امسال همچون دوره‌های قبل، برگزیدگان خود را در ۵ بخش معرفی کرد.

جایزه استاد سید علیرضا مرندی(جایزه سلامت)

جایزه استاد فقید نورالدین هادوی

جایزه استاد فریدون عزیزی

جایزه طرح‌های تحقیقاتی برتر فرهنگستان علوم پزشکی

جایزه مقاله برتر فارسی

برگزیدگان جایزه سلامت

ربابه شیخ الاسلام متخصص سلامت عمومی و اپیدمیولوژی تغذیه و عضو گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی

محمدرضا واعظ مهدوی متخصص فیزیولوژی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور

برگزیدگان جوایز پژوهشی

علوم بالینی

رتبه اول

یاسر جناب

فرزاد حدائق

رتبه دوم

حسین بهاروند

انسیه حاجی زاده صفار

رتبه سوم

عطیه آموزگار

علوم پایه پزشکی

رتبه اول

مهدی داد مهر

رتبه دوم

سینادوبردران

فریده ابراهیمی

مرکز تحقیقاتی برتر

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهشگر جوان (زیر ۴۰ سال) در حوزه علوم پایه

سعید آزادی

برگزیدگان جایزه استاد عزیزی

فهیمه رمضانی تهرانی

ژاله ورشوساز

برگزیدگان طرح‌های تحقیقاتی برتر معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی

رتبه اول

علی اکبر حق دوست

رتبه دوم

طیبه رخشانی

رتبه سوم

علیرضا وطن آرا

برگزیدگان مقاله فارسی سال ۱۴۰۴

رتبه اول

فاطمه محمدی نصرآبادی

مرتضی عبدالهی

آناهیتا هوشیارراد

رتبه دوم

سمیرا عمادی

سیده زهرا کلانتری بنادکی