یک کشته و یک مفقود در پی واژگونی قایق مسافربری در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مقامات محلی جستجو و نجات روز شنبه اعلام کردند که پس از واژگونی یک قایق مسافربری در آب‌های استان مالوکوی شمالی اندونزی، یک نفر کشته و یک نفر دیگر مفقود شده است و ۵۷ نفر دیگر نجات یافته‌اند.

ایوان رمضانی، رئیس دفتر جستجو و نجات ترنیت در این استان، گفت که این قایق در زمان وقوع حادثه در مجموع ۵۹ مسافر داشته است.

به گفته وی، این قایق در حال حرکت از روستای بابانگ به روستای پیگاراجا در جنوب هالماهرا ریجنسی بود که در شرایط نامساعد جوی با بادهای شدید و امواج بلند در نزدیکی مقصد خود مواجه شد.

رمضانی گفت: «قایق با امواج بزرگ برخورد کرد و واژگون شد.»

وی افزود که مرگ یک نفر تایید شده، ۵۷ نفر زنده مانده‌اند و یک مسافر هنوز مفقود است.

وی گفت که تیم‌های نجات مشترک بلافاصله پس از این حادثه عملیات خروج مسافران را انجام دادند.

رمضانی گفت: پرسنل ما در روستای پیگاراجا و مناطق اطراف در حالت آماده‌باش هستند تا به تلاش‌های جستجو برای یافتن فرد مفقود شده ادامه دهند. این تیم کاملاً آماده انجام عملیات جستجو و نجات بیشتر است.