یزد چهارشنبه ۱۰ دی ماه به منظور مدیریت مصرف انرژی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی شاه حسینی اظهار داشت: با توجه به برودت هوا در کشور و به منظور مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات، سازمان‌ها، نهادهای دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان یزد در روز چهارشنبه ده دی ماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم به قوت خود باقی است و برگزار می‌شود.

شاه حسینی افزود: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی و بهداشتی، نیروهای انتظامی و بخش‌های خدمات‌رسان نخواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند نسبت به خاموش‌کردن سیستم‌های گرمایشی و سایر تجهیزات مربوطه اقدام کنند.

وی از شهروندان یزدی خواست با رعایت حداکثر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکه‌های توزیع انرژی نقش‌آفرینی کنند.