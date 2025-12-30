  1. استانها
  2. یزد
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

یزد چهارشنبه ۱۰ دی ماه به منظور مدیریت مصرف انرژی تعطیل شد

یزد_ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد از تعطیلی ادارات، نهادهای دولتی، بانک ها، مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزشی این استان فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی شاه حسینی اظهار داشت: با توجه به برودت هوا در کشور و به منظور مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات، سازمان‌ها، نهادهای دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان یزد در روز چهارشنبه ده دی ماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم به قوت خود باقی است و برگزار می‌شود.

شاه حسینی افزود: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی و بهداشتی، نیروهای انتظامی و بخش‌های خدمات‌رسان نخواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند نسبت به خاموش‌کردن سیستم‌های گرمایشی و سایر تجهیزات مربوطه اقدام کنند.

وی از شهروندان یزدی خواست با رعایت حداکثر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکه‌های توزیع انرژی نقش‌آفرینی کنند.

