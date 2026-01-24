رکورد ۱۰ ماهه تولید در مجتمع و گروه فولاد مبارکه شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر و با تأکید بر اهمیت تولید در ثبات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری بر اساس یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت ارشد سازمان، تلاش همکاران بر حفظ و ارتقای کمیت تولید در کنار حرکت به سمت فولادهای خاص باارزش افزوده استوار شد و امروز خرسندیم که اعلام کنیم خوشبختانه پس از ۱۰ ماه تلاش بیوقفه و هدفمند همکاران در وضعیت پرچالش محدودیتها و شرایط خاص، به بالاترین رکوردهای تولید در فولاد مبارکه و شرکتهای گروه دست یافتیم.
وی با اشاره به اهمیت کامل بودن زنجیره تولید در فولاد مبارکه و شرکتهای گروه و ارزشافزودهای که این زنجیره کامل برای صنعت و اقتصاد کشور به ارمغان میآورد گفت: در نخستین حلقه از این زنجیره تولید شاهد این هستیم که تولید گندله فولاد مبارکه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با تحقق ۱۰۳ درصدی برنامه به ۶ میلیون و ۱۴۴ هزار تن رسیده است که رشد ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
به گفته سلیمی، تولید آهن اسفنجی در مدولهای احیا مستقیم فولاد مبارکه در بازه زمانی مذکور با تحقق ۱۱۲ درصدی برنامه و رشد ۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ میلیون و ۵۴۲ هزار تن افزایش یافته است. در همین حال تولید آهن اسفنجی گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، فولاد سفیددشت، فولاد هرمزگان و پارس فولاد سبزوار) نیز در د۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ از ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تن فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه سال رشد بیسابقه ۱۸.۵ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در زمینه تولید فولاد خام نیز گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، فولاد سبا و فولاد سفیددشت) با تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه و رشد ۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۹ میلیون ۳۵۵ هزار تن رسیده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی شاهد تولید ۶ میلیون و ۴۶۴ هزار تن فولاد خام در فولاد مبارکه بودیم؛ عددی که از تحقق ۱۰۲ درصدی برنامههای تولید در این شرکت حکایت دارد.
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، در ادامه از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تولید کلاف گرم در گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد و نورد سبا) خبر داد و گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری با تولید ۵ میلیون و ۷۵۲ هزار تن کلاف گرم در فولاد مبارکه و شرکت فولاد و نورد سبا شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف در تولید کلاف گرم مورد سفارش مشتریان بودیم.
وی در ادامه با اشاره به میزان تولید کلاف سرد در گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه و نورد زرین) خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حوزه نیز با رشد ۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مقدار یکمیلیون و ۳۸۹ هزار تن کلاف سرد برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازار تولید شده است.
سلیمی در بخش دیگری از سخنان گفت: طی بازه زمانی مذکور، علاوه بر خطوط یادشده، شاهد رشد تولید ورق گالوانیزه در گروه فولاد مبارکه بودهایم؛ بهنحویکه در ۱۰ ماهه امسال با تولید ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ تن ورق گالوانیزه و تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه، رشد ۹.۵ درصدی در این بخش صورت پذیرفته است. این در حالی است که تولید کلاف گالوانیزه گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه و شرکت ورق خودرو) با رشد ۲.۴ درصدی به ۵۵۰ هزار تن افزایش یافته است.
وی در پایان از حمایتهای مدیریت عالی گروه فولاد مبارکه، انگیزه و تلاش مضاعف قابلتقدیر کارکنان و همسویی آنها با اهداف متعالی سازمان، برنامهریزی هوشمندانه برای تولید در شرایط محدودیتهای انرژی و همچنین استفاده از تجارب سالهای قبل در همین زمینه و تأمین بهموقع مواد اولیه و انرژی بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در کسب این موفقیتها یاد و اضافه کرد: بدون شک راهبردهای دوراندیشانه فولاد مبارکه و سرمایهگذاریهای انجامشده در زمینه خودتأمینی انرژی از دیگر دلایل ثبت این رکوردها و دستاوردهای ارزشمند بوده است. امید است با کاملتر شدن هریک از پروژههای توسعه فولاد مبارکه در زمینه انرژی، در پایان سال جاری و مخصوصاً در سال آینده شاهد ثبت رکوردهای ارزشمندتری باشیم.
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