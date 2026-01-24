مرگ فردی توسط مأموران فدرال آمریکا؛اعتراضات در مینیاپولیس آغاز شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس «مینیاپولیس» در ایالت «مینه‌سوتا» آمریکا هم اکنون در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرد که مردی که توسط ماموران فدرال در مینیاپولیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت، جان خود را از دست داده است.

وزارت امنیت داخلی با هدف آرام کردن مردم خشمگین از جنایت های مأموران متوحش فدرال ادعا کرد که مظنون؛ مسلح بوده است.

«برایان اوهارا» (Brian O’Hara) رئیس پلیس مینیاپولیس در این خصوص به سی‌ان‌ان اعلام کرد: مردی که صبح امروز شنبه توسط ماموران فدرال در مینیاپولیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت، جان خود را از دست داده است.

این در حالیست که پس از وقوع این رویداد، معترضان مردمی به اقدامات وحشیانه مأموران فدرال آمریکا بار دیگر به خیابان ها آمده و اعتراضات خود را اعلام کردند.

از سوی دیگر، الجزیره خبر داد که وزارت امنیت داخلی اعلام کرد، افسر فدرال در مینیاپولیس که مرتکب این قتل شد، اخراج شده است.

این سومین تیراندازی ماموران فدرال در مینیاپولیس در این ماه میلادی به شمار می آید.

یک مامور اداره مهاجرت و گمرک در اوایل ژانویه «رنه گود» ۳۷ ساله را به ضرب گلوله کشت و یک مامور دیگر اداره گمرک آمریکا نیز یک مهاجر ونزوئلایی را از ناحیه پا هدف گلوله قرار داد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود، تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را نشان می‌دهد که صبح امروز شنبه در «مینیاپولیس» ایالت «مینه‌سوتا» با فردی درگیر شدند.

و گمرک آمریکا سعی می‌کنند فردی را زمین بزنند که ناگهان صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود. فردی که مأموران سعی در زمین زدن او داشتند، بی‌حرکت دراز کشیده است، در حالی که افراد نزدیک به وی می‌گویند: آنها آن مرد را کشتند! آیا آنها آن مرد را به طرز فجیعی کشتند؟

فرماندار شهر مینیاپولیس در پستی در ایکس اعلام کرده بود: ما از گزارش‌های تیراندازی دیگری که شامل نیروهای انتظامی فدرال در منطقه خیابان ۲۶ غربی و خیابان نیکولت می‌شود، مطلع هستیم. ما در حال تلاش برای تأیید جزئیات بیشتر هستیم. از مردم می‌خواهیم که آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند.